استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخ.. خامنئي ينفذ تهديداته ويحرق الكاظمي

مراقبون: استهداف السفارة الأمريكية عمل جبان من جانب خامنئي وميليشياته



حمل مراقبون المرشد الإيراني خامنئي، مسؤولية إطلاق صاروخ من جانب ميليشياته على محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وقالوا إن خامنئي يلعب بالنار ونفذ تهديداته قبل ساعات، ومزاعمه بطرد أمريكا من العراق وسوريا والتحريض للميليشيات التابعة لنظامه بالتحرك بالفوضى في العراق.

ولفتوا أن بغداد لن تكون مسرحا جديدا لعملياته، لكنه يتعجل ضربة أمريكية قوية تجاه طهران خلال الفترة الماضية.

وكان قد سقط صاروخ، في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ونشرته فرانس برس. وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأميركية، هو الثامن والعشرون من نوعه خلال 7 أشهر، وسمعت صافرات الإنذار بمحيط السفارة.

وقال خبراء إنه من فعل خامنئي وتهديداته السافرة قبل ساعات، لكنه وكما هى عادته لا يضرب في نطاق أرضه ولكنه يريد الفوضى في العراق وجعلها مسرحًا لعملياته.

وشددوا أن الخاسر الأكبر هو حكومة الكاظمي التي جاء معها داعش الارهابي وعادت الاغتيالات الأمنية وتجدد القصف باتجاه السفارة الأمريكية، وطالبوا الكاظمي بالحسم حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى عارمة في ظرف أسابيع قليلة.

أ.ي