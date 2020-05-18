بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 أيار 2020
آخر الأخبار
خشان: الكاظمي لا يمتلك رؤية واضحة لانتشال العراق من أزمته مانشستر سيتي يغرد بشأن ظهور قميصه في المسلسل المصري "البرنس" الزيادي: الكاظمي لن يتورط بأي أسلوب عدائي ضد المتظاهرين فايروس كورونا يواصل حصد الأروح.. ويفتك بعائلة عراقية لاجئة في أمريكا مسؤولون عراقيون يضحون بالشعب.. ويوعدون إيران بفتح الحدود حتى ينقلون كورونا كل أطياف الشعب العراقي تستنكر خطاب نظام الملالي بتحويل العراق للمواجهة الكبرى: الزم حدودك خامنئي ذوو ضحايا عبارة الموصل يطالبون باعتبار ابنائهم شهداء اقتصادي : توطين رواتب الموظفين كشف "عورة " المصارف المحلية الحكمة : الخلاف مستمر حول النفط والخارجية والزراعة ماذا اراد البرلمان من علماء الطاقة الذرية العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 أيار 2020 10:34 م

جائزة عالمية باسم الإرهاب.. إيران تهذي وتكرم سليماني

سليماني ونصر الله
خبراء: كيف سيكون معيار اختيار الإرهابيين للجائزة وكيف سيتم الإعلان عن أعمالهم الإجرامية؟


فيما وصف بالقرار الأخرق الذي يجسد كل معاني الجهل والإرهاب من جانب النظام الحاكم في طهران، جاء قرار إيران بتخصيص جائزة كبرى كل عامين باسم سليماني تهدى إلى قيادي متميز في الإرهاب وعمليات القتل؟!
 وهو سلوك سافر لم يحدث في التاريخ لقيادات الاستخبارات والعناصر السّرية قادة الميليشيات الكبار.
ويذكر أن سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية أول العام الجاري، في ضربة قاصمة لإيران لم يكن فقط قائدا للإرهاب في المنطقة، ولكن صانعا له على مدى عقود ومتورط بتأسيس الميليشيات في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
وقال مراقبون لروحاني كيف ستكون معايير اختيار الإرهابيين للجائزة؟ وطالبوا بحجبها فورا واعتبارها سقطة لنظام خامنئي. وكان قد أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، قراراً مقدماً من قبل "المجلس الأعلى للثورة الثقافية"، يقضي بإنشاء لجنة مكونة من 19 عضوًا باسم "مجلس سياسة تعيين جائزة اللواء سليماني العالمية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". ووفقا لهذا القرار من المقرر أن يتم تقديم هذه الجائزة لمن يتم تحديدهم كرواد في مجال "النضال والمقاومة" وهي مصطلحات يطلقها النظام الإيراني إلى عناصر الميليشيات والمجاميع التي تقاتل بالوكالة في دول المنطقة على أنها "مجموعات مقاومة" لصالح مشروع الثورة الإيرانية.
وبحسب وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية، فإن بعض أعضاء المجلس التسعة عشر هم وزير الخارجية، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وممثلون عن ميليشيات "حزب الله" في لبنان وحماس و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين و"أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وحول أهداف الجائزة، أفاد الموقع الإعلامي الإلكتروني للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في بيان الاثنين، أن المصادقة على هذا القرار جاء بهدف "تكريم خدمات سليماني" وكذلك "الترويج والحفاظ على القيم الإنسانية والإسلامية السامية وبما يشمل التضحية والنضال والمقاومة بوجه الاستكبار العالمي"، وفقا لنص البيان.
كما أوضح أن هذه الجائزة العالمية ستقام كل عامين في إطار محور "النضال والمقاومة" إلى جانب 6 محاور فرعية تحت عناوين: الشعب والمجتمع، والثقافة والفن، والسياسة، والتعليم والدراسات، والإعلام، والرياضة."
ووفق تقرير لـ" العربية نت" وعلى عكس ما تروج ماكينة إعلام النظام الإيراني بأن قائد فيلق القدس الايراني السابق، قاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية في بغداد في في 3 يناير 2020 كان مسؤولا فقط عن العمليات الخارجية والملفات الإقليمية، كشف قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، محمد علي جعفري، عن مشاركة سليماني الفعالة في قمع كافة الاحتجاجات التي حدثت في إيران خلال العقدين الأخيرين. وقال جعفري في فبراير2020 إن قاسم سليماني يحضر جلسات قيادة الحرس الثوري بشكل متكرر أثناء احتجاجات الطلاب عام 1999، واحتجاجات 2009، وأن دوره كان مؤثرا في إخماد الاضطرابات.
أ.ي
إقرأ ايضا
العراقي وزوجته

فايروس كورونا يواصل حصد الأروح.. ويفتك بعائلة عراقية لاجئة في أمريكا 18 أيار 2020 04:12 م

1

مسؤولون عراقيون يضحون بالشعب.. ويوعدون إيران بفتح الحدود حتى ينقلون كورونا 18 أيار 2020 04:02 م

10

كل أطياف الشعب العراقي تستنكر خطاب نظام الملالي بتحويل العراق للمواجهة الكبرى: الزم حدودك خامنئي 18 أيار 2020 03:13 م

الكاظمي في الحشد

خبير أمريكي: الكاظمي يتفاخر بمدح فصائل الحرس الثوري الإيراني ولم يلتقط صورة مع المتظاهرين 18 أيار 2020 12:46 م

القوات الأمنية

إسقاط طائرة مسيَّرة وإحباط عملية تسلل.. القوات الأمنية تطارد بقايا داعش الإرهابي حتى حدود سوريا 18 أيار 2020 12:24 م

ساحة التحرير

ثوار العراق: 30 يونيو المقبل سيكون يوم "مليونية الخلاص" 18 أيار 2020 12:07 م

حرق صور خامنئي وسليماني

إيران برّا برّا.. ثوار العراق يردون بالنعال على دعوة خامنئي طرد أمريكا من العراق وسوريا 18 أيار 2020 03:14 ص

بوتين وسفاح البعث بشار الاسد خلفه

بالتفاصيل| روسيا تتفق مع إيران على إزاحة سفاح البعث بشار الأسد 18 أيار 2020 02:06 ص

التعليقات