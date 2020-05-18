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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 18 أيار 2020 05:14 م

خشان: الكاظمي لا يمتلك رؤية واضحة لانتشال العراق من أزمته

مصطفى-الكاظمي

أكد النائب باسم خشان، أن مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة لا يمتلك رؤية واضحة لانتشال العراق من أزمته الحالية على الرغم من كونه حديث العهد في المنصب..

وقال خشان في تصريح صحفي، لا توجد موازنة تلبي طموح الشعب، في ظل حكومة تسير بنفس المنهاج من دون أي تطور على الرغم من تغيير الحكومات طيلة 17 سنة.

وأضاف أن الحكومة تحاول خلق فرص عمل وتوظيف اكبر عدد ممكن من الخريجين، لكن هذا ليس حل للمشكلة بل ان الخروج من الازمة يتطلب بناء الاقتصاد بشكل صحيح وتحويل العراق الى دولة منتجة وليس مستهلكة.

وبين أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يمتلك رؤية انتشال العراق من ازمته الاقتصادية، حيث انه مقتنع بالبقاء في الحكم لمدة سنتين ومن ثم الإحالة على التقاعد.

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