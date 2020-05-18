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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 18 أيار 2020 04:48 م

مانشستر سيتي يغرد بشأن ظهور قميصه في المسلسل المصري "البرنس"

البرنس

علق نادي مانشستر ستي الإنجليزي، اليوم الاثنين، على ظهور قميصه في أحد مشاهد مسلسل "البرنس"، الذي يحظى بمشاهدة واسعة في مصر والعالم العربي خلال شهر رمضان.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي باللغة العربية تدوينة "مش أخلاقنا دي يا دياب". 
ويشير الحساب في كلامه إلى الفنان المصري محمد دياب، الذي كان يرتدي قميص مانشستر ستي خلال أحد مشاهد المسلسل.

ويجسد دياب شخصية "كتكت"، وهو قاتل استأجره شقيقا رضوان، في المسلسل من أجل قتله.

وسرعان ما رد دياب على التغريدة، قائلا: "بس أخلاق كتكت"، في إشارة منه إلى أن الأمر لا يعدو كونه تمثيلا.

وتدور قصة مسلسلة "البرنس" حول صراع ينشب بين أفراد عائلة حول ميراث الوالد المتوفى، خاصة أن الأب أوصى بثروته إلى ابنه "رضوان" الذين يجسده الممثل محمد رمضان، فيما يرفض الأخوة الآخرون الأمر. 

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