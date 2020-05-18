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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 18 أيار 2020 04:33 م

الزيادي: الكاظمي لن يتورط بأي أسلوب عدائي ضد المتظاهرين

بدر-الزيادي (1)
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب، بدر الزيادي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لن يتورط بأي أسلوب عدائي ضد المتظاهرين.

وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن "أولى القرارات التي أصدرها الكاظمي كانت مرتبطة بالحراك الشعبي، ومنها تشكيل لجنة عليا للكشف عن قتلة المتظاهرين وأخرى مرتبطة بالتظاهرات ومنع استخدام العنف".

وأكد أنّ "أي سلوك عدائي تنتهجه القوات الأمنية ضدّ المتظاهرين، يعني أنه بأوامر مباشرة من الكاظمي، ولا نعتقد أنّ الأخير سيتورط بمثل ما تورطت الحكومة السابقة، ونحن نقف مع الشعب المنتفض وسنكون إلى جانبه".
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