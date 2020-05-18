فايروس كورونا يواصل حصد الأروح.. ويفتك بعائلة عراقية لاجئة في أمريكا

واصل فايروس كورونا القاتل، حصد أرواح البشر في العالم، حيث وصل عدد المتوفيين جراء الإصابة بكورونا 317204 في جميع أنحاء دول العالم المختلفة.

وقد توفي زوجان عراقيان في ولاية ميشيغان الأمريكية، جراء الإصابة بفايروس كورونا، تاركين ابنهما البالغ 20 عاما لرعاية شقيقتيه المراهقتين.

فقد توفي الأب، نامير أيرام، 52 عامًا، بسبب مضاعفات من “كوفيد-19″، بعد ثلاثة أسابيع فقط من وفاة زوجته ندى في 21 أبريل، وفقا لرسالة نعي نشرتها وسائل الإعلام.

كما أصبح الابن نشوان، البالغ من العمر 20 عاما فقط ، في غضون أيام، مسؤولا عن دفع الفواتير، ورعاية شقيقيه ، نادين ونانسي، اللذان يبلغان من العمر 18 و 13 عاما على التوالي، ولا يعمل الثلاثة وليس لديهم دخل بعد أن فقدوا والديهم، وفقًا للموقع الإلكتروني لجمع المساعدة للمعوزين. GoFundMe.

وذكرت شركة ديترويت فري برس أن نمير مرض لأول مرة في 22 مارس، وتم وضعه على جهاز تهوية في وحدة العناية المركزة أثناء تلقي غسيل الكلى أيضًا بعد الفشل الكلوي الذي اكتشف عنده في مستشفى جامعة ميشيغان في آن أربور.

في غضون ذلك، تم نقل ندى إلى مستشفى أسينسيون ماكومب-أوكلاند، وارن كامبس. ووفقا لـ GoFundMe ، عانت هي الأخرى من الفشل الكلوي إلى جانب معاناتها من التهاب رئوي ونزيف داخلي.

ولم يتمكن أطفالهم من زيارتهم في المستشفى، وفق صفحة GoFundMe التي قالت إن نشوان وإحدى شقيقتيه، ثبتت إصابتهما بالفيروس رغم أنهما تعافيا "بمفردهما في المنزل".

وقال رينيه يالدو، رئيس مجلس إدارة الشركة حيث كان يعمل نمير، لصحيفة ديترويت نيوز أن منظمة محلية تسمى السيدات الكلدانيات الأمريكيات للأعمال الخيرية تساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة من خلال توفير مواد البقالة والضروريات الأساسية للأطفال الثلاثة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، “جائحة” أجبرت العديد من الدول، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وبعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتوقع نظام النمذجة والتحليل الخاص بفيروس كورونا، والذي عادة ما يستشهد البيت الأبيض ببياناته، وفاة 134 ألف شخص في البلاد، من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ضعفي الرقم الذي توقعه سابقًا.