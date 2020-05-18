بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 أيار 2020
آخر الأخبار
خشان: الكاظمي لا يمتلك رؤية واضحة لانتشال العراق من أزمته مانشستر سيتي يغرد بشأن ظهور قميصه في المسلسل المصري "البرنس" الزيادي: الكاظمي لن يتورط بأي أسلوب عدائي ضد المتظاهرين فايروس كورونا يواصل حصد الأروح.. ويفتك بعائلة عراقية لاجئة في أمريكا مسؤولون عراقيون يضحون بالشعب.. ويوعدون إيران بفتح الحدود حتى ينقلون كورونا كل أطياف الشعب العراقي تستنكر خطاب نظام الملالي بتحويل العراق للمواجهة الكبرى: الزم حدودك خامنئي ذوو ضحايا عبارة الموصل يطالبون باعتبار ابنائهم شهداء اقتصادي : توطين رواتب الموظفين كشف "عورة " المصارف المحلية الحكمة : الخلاف مستمر حول النفط والخارجية والزراعة ماذا اراد البرلمان من علماء الطاقة الذرية العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 18 أيار 2020 04:02 م

مسؤولون عراقيون يضحون بالشعب.. ويوعدون إيران بفتح الحدود حتى ينقلون كورونا

1

ذكرت وكالة مهر الإيرانية، أن المسؤولين العراقيين وعدوا نظراءهم الإيرانيين بفتح الحدود الجنوبية مع إيران لتسهيل التجارة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الوكالة عن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية حامد حسيني، أن الحكومة العراقية وعدت بفتح جميع الحدود العربية بما فيها شلامكهية وشزاباه ومهران وسومر بعد عيد الفطر.

وأكد مراقبون، أن تلك الخطوة خاطئة تماما من قبل المسؤولين العراقيين الذين سيفتحون الحدود مع إيران لكي ينتشر فايروس كورونا القاتل بين العراقيين من قبل الإيرانيين القادمين.

وأغلقت الحكومة العراقية الحدود مع إيران تحسبا لانتشار فيروس كورونا، بعد أن كانت أول الحالات التي سجلت في العراق هي لقادمين من إيران، التي تعتبر أكبر مركز لانتشار الوباء في الشرق الأوسط.

وتهدد إعادة فتح الحدود باستمرار تنقل المصابين بفيروس كورونا من وإلى إيران، مما يجعل من الصعب للغاية على العراق احتواء انتشار المرض، رغم الإجراءات المشددة التي يعلن عن اتخاذها.

وبمجرد تخفيف هذه الإجراءات، سجلت أعداد الإصابات بالفيروس في العراق ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، لتتجاوز 3400 إصابة، وأكثر من 120 وفاة مؤكدة بالفيروس.

ولم يغلق العراق كل حدوده مع إيران، إذ نقلت الوكالة عن المسؤول الإيراني حسيني قوله إن "مع اغلاق الحدود في الجنوب، تتزايد الضغوط على الحدود الشمالية لإقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن حوالي ألفي شاحنة تمر عبر الحدود إلى كردستان العراق يوميا".

وبلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو عشرة مليارات دولار في العام الماضي، لكن صادرات الشهر الماضي لم تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، بحسب المسؤول الإيراني.

وتريد إيران، التي تضررت بشدة من الفيروس إلى إعادة فتحها على الفور، وهي تحتاج إلى التجارة مع العراق للمساعدة باستقرار اقتصادها، بينما يقاوم العراق الذي يخشى فتح الحدود مع أكثر دول المنطقة إصابة بالفيروس.

ويأتي النزاع في وقت يتصاعد فيه الضغط في العراق للحد من نفوذ إيران، والذي أصبح قوة متداخلة في الشؤون العراقية.

وأكد مراقبون، أن فيروس كورونا وصل لأول مرة إلى العراق من إيران، وفقط من خلال الجهود المضنية، أبقى العراق عدد الحالات منخفضًا نسبيًا، مع 82 حالة وفاة فقط نسبت إلى الفيروس بحلول يوم الاثنين.

وتعتبر إيران واحدة من أخطر بؤر الإصابة بفيروس كورونا التاجي في العالم. وأغلق العراق حدوده التي يبلغ طولها 1000 ميل مع إيران أمام الإيرانيين في 8 مارس، وبعد أسبوع توقف عن السماح حتى للمواطنين العراقيين الذين يعيشون في إيران بالعودة إلى وطنهم.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
العراقي وزوجته

فايروس كورونا يواصل حصد الأروح.. ويفتك بعائلة عراقية لاجئة في أمريكا 18 أيار 2020 04:12 م

10

كل أطياف الشعب العراقي تستنكر خطاب نظام الملالي بتحويل العراق للمواجهة الكبرى: الزم حدودك خامنئي 18 أيار 2020 03:13 م

الكاظمي في الحشد

خبير أمريكي: الكاظمي يتفاخر بمدح فصائل الحرس الثوري الإيراني ولم يلتقط صورة مع المتظاهرين 18 أيار 2020 12:46 م

القوات الأمنية

إسقاط طائرة مسيَّرة وإحباط عملية تسلل.. القوات الأمنية تطارد بقايا داعش الإرهابي حتى حدود سوريا 18 أيار 2020 12:24 م

ساحة التحرير

ثوار العراق: 30 يونيو المقبل سيكون يوم "مليونية الخلاص" 18 أيار 2020 12:07 م

حرق صور خامنئي وسليماني

إيران برّا برّا.. ثوار العراق يردون بالنعال على دعوة خامنئي طرد أمريكا من العراق وسوريا 18 أيار 2020 03:14 ص

بوتين وسفاح البعث بشار الاسد خلفه

بالتفاصيل| روسيا تتفق مع إيران على إزاحة سفاح البعث بشار الأسد 18 أيار 2020 02:06 ص

سجون الحشد الشعبي الارهابي

عراقيون للكاظمي: آلاف المختطفين السنّة في سجون الحشد الشعبي الإرهابي هل تقدر على تحريرهم؟ 17 أيار 2020 11:36 م

التعليقات