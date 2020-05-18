كل أطياف الشعب العراقي تستنكر خطاب نظام الملالي بتحويل العراق للمواجهة الكبرى: الزم حدودك خامنئي

وجه كل أطياف الشعب العراقي، "سنة وشيعة وعربا وأكرادا ويهود ومسيحين وصابئة وايزيدية، رسالة نارية إلى مرشد نظام الملالي الإيراني قائلين: الزم حدود خامنئي.

يأتي ذلك بعدما أعاد المرشد الإيراني علي خامنئي، مزاعمه السابقة، وتعهد بطرد القوات الأمريكية من سوريا والعراق.

وواصل خامنئي أكاذيبه، وقال خلال اجتماع مع طلاب جامعيين عبر الفيديو، إن سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيئة السمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع من الممارسات أدى إلى نبذها في جزء كبير من العالم!!.

وأضاف إنه بالطبع لا بقاء للأمريكيين في العراق وسوريا، مشددا على أنه سيتم طردهم من هذين البلدين!!.

خامنئي لم يتوقف بالطبع أمام الإرهاب الايراني الممتد من اليمن إلى سوريا ولبنان والعراق وعلى رقعة واسعة من الكرة الأرضية، ولم يتوقف أمام الدعم المادي الهائل الذي تقدمه طهران الى الميليشيات التي تأتمر بأمرها وفي مقدمتها ميلشيا حزب الله التي يديرها الإرهابي حسن نصر الله.

ورد النشطاء العراقيون على خامنئي بإطلاق هشتاج "#الزم_حدودك_خامنئي"، رافضين تدخله في شؤون العراق ودول المنطقة العربية.

وقام شباب الثورة العراقية في قلب العاصمة بغداد بضرب صورة المرشد الإيراني علي خامنئي بالنعال، قائلين له: الزم حدودك ولا تتدخل بالشأن العراقي.

وقال نشطاء عراقيون، إن العراق حـر، ولا يحق لأي أحد أن يتدخل بالعراق، نحن أبناء العراق أعطينا 850 شهيد وأكثر من 22.000 جريح لكي نحرر العراق من العبودية".

وأضافوا، #الزم_حدودك_خامنئي، إن كنت تريد الحرب مع أمريكا خذ ميليشياتك وحارب في بلادك وليس في بلادنا لا مكان لكم في العراق، لن نسمح لك بقتل المزيد من شبابنا.

وأشار النشطاء إلى أن التشيع ليس شرطا لكي تكون ذيل لإيران, أي شخص لديه القدرة على بيع أرضه وشرفه لإيران ينال لقب الذيل من علي خامنئي بغض النظر عن دينه ومذهبه.

وأكدوا أنه في نفس الوقت هنالك الملايين من الشباب الشيعي البطل الذي انتفض ضد فساد الأحزاب الشيعية وضد التدخلات الإيرانية في العراق.



ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضد خامنئي:

وقال حساب "بنـت فاهم الطائي"، "العراق حر، لا يحق لأي أحد أن يتدخل بالعراق، نحن أبناء العراق أعطينا 850 شهيد وأكثر من 22.000 جريح لكي نحرر العراق من العبودية".

وأضاف، "#الزم_حدودك_خامنئي، إن كنت تريد الحرب مع أمريكا، خذ ميليشياتك وحارب في بلادك وليس في بلادنا لا مكان لكم في العراق، لن نسمح لك بقتل المزيد من شبابنا".



وذكر حساب " RAGHDA & AYAD"، "الله يخلصنا من إيران ومن ذيولهم وحكامهم هو منو خامنئي حتى يقرر ويتدخل بالسيادة العراقية".



وأضاف حساب "جمال الكربولي"، "من أعطاك سلطة الوصاية على العراق لتقرر مصيره كما تشاء.. اهتم بمشاكل دولتك ودع العراقيين يقررون مصالح شعبهم.. وصايتك مرفوضة".



وتابع حساب " RAGHDA & AYAD"، "العراق وطن لكل الأديان والطوائف مهما يكون اختلاف الرأي بس العراقي الأصيل هو اللي يدافع عن أي تدخل خارجي بأي موضوع يخص بلدنا صارت بلا ملح تدخل هالجارة اللعينة وأتباعها التدخل بسياسة العراق لازم يوضع حد للحقير خامنئي".