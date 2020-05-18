ذوو ضحايا عبارة الموصل يطالبون باعتبار ابنائهم شهداء

نظم العشرات من ذوي ضحايا حادثة العبارة في مدينة الموصل وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق ضحاياهم.



وقال علي بركات منظم هذة الوقفة الاحتجاجية :" ان نحو 50 عائلة من ذوي ضحايا العبارة نظمت وقفة احتجاجية في منطقة الغابات قرب بوابة الجزيرة للمطالبة باعتبار ضحاياها شهداء و ما يترتب على ذلك من مستحقات ".



واضاف بركات ان"عوائل الضحايا طالبت الحكومة بالنظر لعوائل واطفال الضحايا وصرف رواتب شهرية تعينها على ماحل بها من كارثة انسانية تسببت بغرق الابرياء من سكان الموصل ".



ووقع حادث العبارة في 21 آذار 2019 ، اذ غرِقت عبّارة سياحيّة في نهر دجلة بمدينة الموصل ، وكانت تنقل مجموعة من العائلات الى جزيرة ام الربيعين في غابات الموصل. وادى ذلك لغرق أكثر من 120 شخصا من النساء والأطفال والرجال.

ف.ا