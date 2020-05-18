اقتصادي : توطين رواتب الموظفين كشف "عورة " المصارف المحلية

اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي:" ان توطين رواتب الموظفين كشف "عورات" المصارف المحلية من خلال ضعف نظامها الائتماني وتراجع خدماتها المصرفية".



وقال محمد علي في تصريح صحفي :" هناك شكاوى مستمرة من سوء اداء المصارف المحلية وقلة اعداد ماكنات السحب وتعقيد اجراءات منح الائتمان وارتفاع نسب الفائدة وعدم مواكبة المصارف هذه الاعداد الكبيرة المضافة الى خدماتها ".



واشار الى ان: " المصارف ، رغم ارتفاع نسب الشمول المالي الناتجة عن دخول الاعداد المليونية الى خدماتها ، الا ان خدماتها وفروعها لاتزال متخلفة في الخدمات المقدمة للعملاء وتعتبر طاردة لهم ولا ترتقي الى مستوى الحد الادنى المتوقع منها لاحداث منافسة بينها لاستقطاب عدد اكبر من الزبائن ،كما يحصل في كل مصارف العالم".

ف.ا