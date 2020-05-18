بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 أيار 2020
آخر الأخبار
خشان: الكاظمي لا يمتلك رؤية واضحة لانتشال العراق من أزمته مانشستر سيتي يغرد بشأن ظهور قميصه في المسلسل المصري "البرنس" الزيادي: الكاظمي لن يتورط بأي أسلوب عدائي ضد المتظاهرين فايروس كورونا يواصل حصد الأروح.. ويفتك بعائلة عراقية لاجئة في أمريكا مسؤولون عراقيون يضحون بالشعب.. ويوعدون إيران بفتح الحدود حتى ينقلون كورونا كل أطياف الشعب العراقي تستنكر خطاب نظام الملالي بتحويل العراق للمواجهة الكبرى: الزم حدودك خامنئي ذوو ضحايا عبارة الموصل يطالبون باعتبار ابنائهم شهداء اقتصادي : توطين رواتب الموظفين كشف "عورة " المصارف المحلية الحكمة : الخلاف مستمر حول النفط والخارجية والزراعة ماذا اراد البرلمان من علماء الطاقة الذرية العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 أيار 2020 01:44 م

الحكمة : الخلاف مستمر حول النفط والخارجية والزراعة

عباس سروط

اكد تيار " الحكمة " الذي يتزعمه عمار الحكيم  استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على اسماء المرشحين لوزارات النفط والخارجية والزراعة .

وقال عضو كتلة الحكمة النيابية عباس سروط في تصريح صحفي :" كان من المفترض ان تصل اسماء المرشحين للوزارات المتبقية في حكومة الكاظمي مساء يوم امس الى مجلس النواب بحسب الاتفاق الاولي مع رئيس الوزراء ، لكن الخلافات السياسية على اسماء المرشحين اجلت ذلك ".

واوضح :" ان المتبقي من الوزارات الشاغرة سيكون حسمها اصعب من تمرير الحكومة ، لان الكتل السياسية ، تضغط على رئيس الوزراء لاختيار مرشحيها ".

واشار الى :" ان الخلافات تتعلق بالمرشحين في وزارات النفط والخارجية والزراعة ، فالنفط يوجد بشأنها  خلاف بين نواب البصرة ويمكن حله عن طريق استخدام القرعة لاختيار احد المرشحين من الخمسين المقدمين حاليا ، وهذا ما نصح به الكاظمي نواب البصرة ، و الخارجية يوجد فيها  اعتراض من الكتل السياسية على اعادة  ترشيح الاكراد اسماء السياسيين حيث قدموا اربعة اسماء منها فؤاد حسين وهوشيار زيباري ، فيما لا يزال الخلاف على اسماء المرشحين لوزارة الزراعة لحد الان ".

ورجح سروط تأجيل حسم الوزارات الشاغرة الى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، لحل تلك الخلافات .

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصطفى-الكاظمي

خشان: الكاظمي لا يمتلك رؤية واضحة لانتشال العراق من أزمته 18 أيار 2020 05:14 م

بدر-الزيادي (1)

الزيادي: الكاظمي لن يتورط بأي أسلوب عدائي ضد المتظاهرين 18 أيار 2020 04:33 م

رواتب

اقتصادي : توطين رواتب الموظفين كشف "عورة " المصارف المحلية 18 أيار 2020 01:49 م

لجنة الخدمات النيابية

ماذا اراد البرلمان من علماء الطاقة الذرية العراقيين 18 أيار 2020 01:42 م

مصطفى-الكاظمي

مصدر مقرب من مكتب الكاظمي: الحكومة تدرس خفض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية 18 أيار 2020 01:27 م

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو

القدو:موازنة 2020 ستكون تقشفية 18 أيار 2020 01:24 م

ريزان الشيخ دلير

نائبة عن الاتحاد الوطني تؤكد عدم حسم ملفي الخارجية والعدل بالنسبة للكتل الكردية 18 أيار 2020 01:20 م

860

كيف ينظر عدنان درجال الى الاعلام ؟ 18 أيار 2020 01:03 م

التعليقات