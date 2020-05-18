الحكمة : الخلاف مستمر حول النفط والخارجية والزراعة

اكد تيار " الحكمة " الذي يتزعمه عمار الحكيم استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على اسماء المرشحين لوزارات النفط والخارجية والزراعة .



وقال عضو كتلة الحكمة النيابية عباس سروط في تصريح صحفي :" كان من المفترض ان تصل اسماء المرشحين للوزارات المتبقية في حكومة الكاظمي مساء يوم امس الى مجلس النواب بحسب الاتفاق الاولي مع رئيس الوزراء ، لكن الخلافات السياسية على اسماء المرشحين اجلت ذلك ".



واوضح :" ان المتبقي من الوزارات الشاغرة سيكون حسمها اصعب من تمرير الحكومة ، لان الكتل السياسية ، تضغط على رئيس الوزراء لاختيار مرشحيها ".



واشار الى :" ان الخلافات تتعلق بالمرشحين في وزارات النفط والخارجية والزراعة ، فالنفط يوجد بشأنها خلاف بين نواب البصرة ويمكن حله عن طريق استخدام القرعة لاختيار احد المرشحين من الخمسين المقدمين حاليا ، وهذا ما نصح به الكاظمي نواب البصرة ، و الخارجية يوجد فيها اعتراض من الكتل السياسية على اعادة ترشيح الاكراد اسماء السياسيين حيث قدموا اربعة اسماء منها فؤاد حسين وهوشيار زيباري ، فيما لا يزال الخلاف على اسماء المرشحين لوزارة الزراعة لحد الان ".



ورجح سروط تأجيل حسم الوزارات الشاغرة الى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، لحل تلك الخلافات .

ف.ا