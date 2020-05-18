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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 أيار 2020 01:42 م

ماذا اراد البرلمان من علماء الطاقة الذرية العراقيين

لجنة الخدمات النيابية

عقدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية اليوم اجتماعاً مهما مع علماء الطاقة الذرية العراقيين . 

وقال عضو اللجنة النائب عباس العطافي في تصريح صحفي :"  ان  الاجتماع الذي حضره اعضاء من لجنة الخدمات والاعمار النيابية مع مجموعة  من علماء العراق في الطاقة النووية والذرية ، تمت خلاله مناقشة النفايات المشعة وطمرها وخطورتها المباشرة على حياة المواطنين والبيئة وفقاً للمعايير الدولية للطاقة الذرية في المستويات الحالية".

 واضاف العطافي :" ان علماء الطاقة تطرقوا الى خطورة تفكيك مفاعل الطاقة الذرية " ، مبينا :" ان توقف الاستخدامات السلمية للطاقة  الذرية وتدمير المنشآت النووية العراقية من قبل اسرائيل عام 1981قد نتج عنه حرمان عشرات الالاف من المواطنين المصابين بامراض السرطان من مستلزمات العلاج وحرمان الخدمات الطبية من توفر النظائر المشعة ،اضافة الى انتشار الافات الزراعية وتدهور انتاج الثروة الحيوانية ". 

واشار الى  انه :"  تمت مناقشة  تفعيل واعادة ترتيب مفاعل جديد ،والسعي الحثيث لتشريع قانون هيئة الرقابة الوطنية للمصادر المشعة مع مدى امكانية الاستفادة من قرار مجلس الامن المرقم 487  لسنة 1981 وقرارات مجلس الوزراء ذات الشأن ،  لاجل مطالبة المجتمع الدولي بالتعويضات المالية عن تدمير مفاعل تموز النووي ".

 

ف.ا

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