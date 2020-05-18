صفقة تبادلية كبرى محتملة بين برشلونة ويوفنتوس

أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب برشلونة الإسباني قد يسهل إتمام صفقة البوسني، ميراليم بيانيتش، من يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي القادم.



وتتجه النية داخل الناديين لإتمام صفقة تبادلية كبرى، في ظل اهتمام برشلونة ببيانيتش، ورغبة يوفنتوس في آرثر ميلو.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن نيلسون سيميدو، لاعب البلوغرانا، دخل دائرة اهتمامات السيدة العجوز، حيث حظي بإعجاب المدرب ماوريسيو ساري.

ويرى فيه المدير الفني لليوفي، الحل الأمثل لعلاج مشكلة الجبهة اليمنى، التي لم يقدم فيها سواء دانيلو أو دي تشيليو الأداء المنتظر، ما أدى للاعتماد بشكل اضطراري على كوادرادو.



وكان سيميدو قد أوقف مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2022، وبالتالي يرى البارسا أن هذا الصيف هو الفرصة الأمثل لبيعه.