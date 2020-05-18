النزاهة تضبط مدير شركة للدفع الإلكترونيِّ ومعاونه لتسببهم بتأخير صرف رواتب المتقاعدين بكركوك



ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مدير شركة للدفع الإلكترونيِّ في كركوك ومعاونه ومسؤول التنسيق بين الشركة ودائرة التقاعد الوطنيَّة في المحافظة لتسببهم تأخير صرف رواتب المتقاعدين بكركوك .



واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت نينا نسخة منه : ان فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، انتقل إلى مقر إحدى شركات الدفع الإلكترونيِّ في المحافظة والدوائر ذات العلاقة، قام بإجراءات التقصي والتحري التي كشفت إيقاف صرف رواتب المتقاعدين وإيقاف بطاقة إحدى شركات الدفع الإلكترونيِّ؛ بالرغم من وجود عقد أصولي لعملها.



وأضافت الدائرة إن تحرياتها قادت إلى وجود شبهة إجبار للمتقاعدين على استبدال بطاقة الدفع الإلكترونيِّ ببطاقةٍ لشركةٍ أخرى مقابل استقطاع مبالغ ماليةٍ كبيرةٍ بدون سند قانوني، وتأخير متعمد لصرف رواتبهم بتواطؤ من موظفي دائرة التقاعد الوطنيَّة، موضحة أنه تم ضبط مدير شركة الدفع الإلكترونيِّ ومعاونه ومسؤول التنسيق بين الشركة ودائرة التقاعد الوطنيَّة.



وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري عن ضبطها مسؤولين وموظفين حكوميين في نينوى وآخرين تابعين لإحدى شركات الدفع الإلكترونيِّ؛ بتهمة إجبار المتقاعدين على استبدال بطاقاتهم من شركةٍ إلى أخرى؛ لغرض إرغامهم على دفع مبالغ أكثر من المقرر.



ف.ا