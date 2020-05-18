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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 أيار 2020 01:31 م

الكعبي: ارتفاع الاصابات بكورونا مؤشر خطير

حسن-الكعبي

حذر رئيس خلية الازمة النيابية النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية.

وأوضح الكعبي في تصريح صحفي ، أن "تصاعد الإصابات طيلة الفترة الماضية سيكون بمثابة مؤشر خطير، وليس بوسع وزارة الصحة العراقية، أو وزارتي الصحة اليابانية والامريكية، السيطرة على الوباء فيما لو انتشر بمعدلاته التي يمكن أن ترتفع إذا ما تهاون المواطنون طيلة الفترة القادمة مع خطر الفيروس".

وأضاف أن "وزارة الصحة والبيئة مازالت تعتمد في تمويلها على الواحد من 12 الذي هو جزء من برنامج موازنة العام الماضي ، وهو غير كاف لسد احتياجاتها في مواجهة كورونا"، مشيرا  إلى أن "خطر جائحة فيروس كورونا يحتاج إلى شراء مستلزمات كثيرة وأجهزة تنفس وأماكن للحجر الصحي، وأن كثيرا من الأمور لم تكن جزءا من موضوع واحد على اثني عشر من الموازنة السابقة، لأن فيروس كورونا لم يكن من ضمن خطط وزارة الصحة في الفتره الماضية"، معربا عن اعتقاده، بان "التمويل الحكومي لوزارة الصحة ليس بالمستوى المطلوب، ولا يوجد تمويل للوزارة لمواجهة كورونا،  وأن هذه الوزارة لا تملك حاليا سوى فتات من مبالغ سابقة خصصت لها عن طريق واحد على اثني عشر".

 وأشار إلى أن "هذا التمويل لا يكفي لتغطية حاجة وزارة الصحة لمواجهة جانحة كورونا ، بل كان مخصصا لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن العمل الروتيني للوزارة قبل ظهور أزمة كورونا".

 وأكد الكعبي، أنه "طرح في وقت سابق على الوزارة موضوع تجديد الحظر على المواطنين والحظر المناطقي والحظر المنزلي ، وأن قسم الإعلام في وزارة الصحة بذل جهودا طيبة في توعية المواطنين عبر ما قدمه من بوستات ومنشورات وأفلام فديوية ظهرت في شاشات تلفزيونية عراقية متعددة، إضافة إلى دور شبكة الإعلام العراقي التوعوي وإرشادها المواطنين في كيفية الوقاية من الفيروس".

 

ف.ا

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