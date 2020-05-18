القدو:موازنة 2020 ستكون تقشفية



أكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو ان موازنة 2020 ستكون تقشفية جراء الازمة المالية التي حصلت بفعل انخفاض أسعار النفط، لافتة ان الموازنة ستعاني عجزا لكنه غير معلوم.



وقال القدو، في تصريح صحفي: ان “عجز الموازنة مازال غير معلوم الأرقام، و موازنة 2020 ستكون تقشفية،”.



وأضاف ان “اللجنة المالية ستنتظر قليلا لمعرفة إجراءات الحكومة وتحركاتها حول الموازنة، وطريقة معالجتها للعجز المالي جراء انخفاض أسعار النفط” .



واوضح ان “اللجنة المالية سيكون لها لقاء مع وزير المالية إضافة لرئيس الحكومة من اجل الاطلاع على الموازنة وإيجاد الحلول لتجاوز الازمة” مؤكدا في الوقت نفسه “عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصاتهم”.



ف.ا