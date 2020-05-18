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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 أيار 2020 01:20 م

نائبة عن الاتحاد الوطني تؤكد عدم حسم ملفي الخارجية والعدل بالنسبة للكتل الكردية

ريزان الشيخ دلير

اكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ دلير، عدم حسم ملفي الخارجية والعدل بالنسبة للكتل الكردية.

وقالت الشيخ دلير ان جميع مرشحي الحقائب الوزارية يتم حسمهم في اللحظات الاخيرة من انعقاد جلسة التصويت. لافتة الى: ان موقف الحزب الاتحاد الوطني ثابت، ومرشحه الوحيد لوزارة العدل هو خالد شواني.

واضافت: ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يصر على تقديم فؤاد حسين مرشحا لحقيبة الخارجية. مؤكدا: ان المفاوضات جارية مع رئيس الحكومة، وكذلك مع الكتل لحسم هاتين الحقيبتين.

واستبعدت حسم الوزارات الشاغرة قبل عيد الفطر على الرغم من تعهد رئيس الوزراء بحسمها،  لان هناك تعنتا واصرارا  من قبل الكتل السياسية على بعض المرشحين سواء بالترشيح او القبول او الرفض.

واكدت: انه في حال رفضت الكتل مرشحي الحزبين الكرديين فسيتم تقديم مرشحين اخرين بدلا عنهما. مشيرة الى: ان لدى الحزبين مرشحين اخرين، إلا انه لم يتم الاعلان عنهم.

ف.ا
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