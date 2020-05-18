ضربات جوية تستهدف أوكار داعش الإرهابي في كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن 7 ضربات جوية استهدفت أوكار تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.



وقال المصدر في تصريح صحف، إن "سبع ضربات جوية استهدفت أوكار داعش في قضاء الدبس قبل قليل بأطراف قرى مزيرير وكبيبة وربيضة العصرية".



يذكر أن القوات الأمنية، تواصل عمليات ملاحقة فلول داعش في ديالى وكركوك والأنبار والمناطق الأخرى.



