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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 18 أيار 2020 01:03 م

كيف ينظر عدنان درجال الى الاعلام ؟

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كيف ينظر عدنان درجال الى الاعلام ؟


اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اهمية  دور الاعلام في عملية الاصلاح والبناء ، لكونه شريكاً  اساسياً في نجاح واستقرار المنظومة الرياضية.

وقال درجال في بيان صحفي :" ان للاعلام  دورا كبيرا في حياة الشعوب وبناء المجتمعات الانسانية بمختلف وسائله وتفرعاته، من خلال السطوة التي يمتلكها على المتلقي، ومن خلال تشخيص الاخطاء والنقد الموضوعي وطرح الحلول الناجعة ".

واضاف :"  ان الاعلام قوة لا يستهان بها ، ويجب الاستفادة منه بشكل ايجابي ، لان رياضتنا اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى لاظهار الصورة المشرقة عنها، لا سيما ونحن نمتلك شريحة من الاعلاميين والمثقفين الوطنيين القادرين على ادارة المنظومة باحتراف ومهنية".
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