كيف ينظر عدنان درجال الى الاعلام ؟





اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اهمية دور الاعلام في عملية الاصلاح والبناء ، لكونه شريكاً اساسياً في نجاح واستقرار المنظومة الرياضية.



وقال درجال في بيان صحفي :" ان للاعلام دورا كبيرا في حياة الشعوب وبناء المجتمعات الانسانية بمختلف وسائله وتفرعاته، من خلال السطوة التي يمتلكها على المتلقي، ومن خلال تشخيص الاخطاء والنقد الموضوعي وطرح الحلول الناجعة ".



واضاف :" ان الاعلام قوة لا يستهان بها ، ويجب الاستفادة منه بشكل ايجابي ، لان رياضتنا اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى لاظهار الصورة المشرقة عنها، لا سيما ونحن نمتلك شريحة من الاعلاميين والمثقفين الوطنيين القادرين على ادارة المنظومة باحتراف ومهنية".

