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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 18 أيار 2020 12:34 م

خبير يبين المصير القانوني لدرجات عبد المهدي الخاصة

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خبير يبين المصير القانوني لدرجات عبد المهدي الخاصة


بين الخبير القانوني علي التميمي، المصير القانوني للدرجات الخاصة التي تم تعيينها خلال حكومة تصريف الاعمال التي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان تعيين الدرجات الخاصة ، وفق الدستور العراقي في المادتين  ٦١ و٨٠  ، يكون باقتراح من  مجلس الوزراء ويصادق ويصوت عليها البرلمان ".

 واوضح :" ان الدرجات التي تم تعيينها خارج هذه الصياغات او في مرحلة تصريف الاعمال ، بامكان الحكومة الجديدة  الغاؤها  بالطريقة ذاتها ، وللمتضرر من الالغاء اللجوء الى القضاء الاداري والطعن في ذلك".

واضاف انه :" لا يوجد نص قانوني يتيح التعيينات بالوكالة ،  ويمكن للبرلمان ان يشرع قانونا خاصا بذلك يبين  مدة التعيين بالوكالة ، و يحدد ما هي هذه الدرجات الخاصة"، مؤكدا :" ان مجلس النواب هو صاحب كلمة الفصل بشأن التعيينات بالوكالة".

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد عين عددا من الدرجات الخاصة خلال ترؤسه حكومة تصريف الاعمال اليومية، وعد بعض النواب  ذلك مخالفا للدستور والقانون باعتبار الحكومة لا تمتلك صلاحيات كاملة.
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