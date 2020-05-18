إسقاط طائرة مسيَّرة وإحباط عملية تسلل.. القوات الأمنية تطارد بقايا داعش الإرهابي حتى حدود سوريا

أطلقت القوات الأمنية، عمليات عسكرية تحت اسم "أسود الجزيرة" لتفتيش الصحراء شمال محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين، وصولاً إلى الحدود مع سوريا.

يأتي ذلك في وقت تم إسقاط طائرة مسيرة وإحباط عملية تسلل لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن العمليات ستشمل وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات.

وأشارت إلى أن قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري اشتركت في العملية بأحد عشر محوراً، وبإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية.

وأكدت أن هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين.

من جانبه، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن العمليات العسكرية التي انطلقت مهمة ضمن قاطع المسؤولية لعمليات الأنبار والجزيرة وغرب الموصل التي تمتد من الحدود الدولية وصولا إلى طريق بيجي حديثة من أجل تأمين المناطق الصحراوية بمسافة تقدر ب150 كم.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية تهدف إلى إدامة زخم الهجومات والضغط على عصابات داعش الإرهابية وقطع خطوط الإمداد والمواصلات ومطاردة الخلايا النائمة وإعادة الاستقرار للمناطق التي تشهد خروقات أمنية.

وأكد وجود تنسيق عال مع الجانب السوري من خلال المركز الأمني الرباعي وكذلك التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية من خلال التحالف الدولي.

وفي ديالى قالت القوات الأمنية، إنها أحبطت عملية تسلل لفلول تنظيم داعش في قرية علي السعدون بقضاء خانقين وأجبرت العدو على الفرار.

وأضافت أنها قامت بإسقاط طائرة مسيرة استخدمها العدو خلال محاولة التسلل الفاشلة.

ويسعى تنظيم داعش الإرهابي إلى ترتيب صفوفه فى العراق بعد القضاء على التنظيم الأخطر فى العالم بواسطة قوات الجيش العراقي إلا أن التنظيم المتطرف يستغل أزمة كورونا فى العراق ويقوم بتنفيذ عمليات إرهابية.

ويعتمد داعش فى عملياته الحالية فى العراق على عنصر المفاجئة والمباغتة والتضليل الإعلامي وهى نفس الطريقة التي استخدمها التنظيم المتطرف قبيل سيطرته على كافة المدن العراقية عام 2014.

وكثف تنظيم داعش هجماته خلال الأسابيع القليلة الماضية على مواقع القوات الأمنية والعسكرية العراقية، وكان آخرها استهداف فصائل الحشد الشعبي فى محافظة ديالى خلال هجوم لعناصر التنظيم المتطرف، ما أدى لمقتل 3 مقاتلين فى صفوف الحشد.

وتسعى الدولة العراقية لاستعادة هيبة الدولة التي ترتبط بشكل كبير بتقوية المؤسسة العسكرية العراقية التي شهدت انتكاسات عدة خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب الفساد الذى ضرب وزارة الدفاع وكان سببا رئيسيا فى انهيار الجيش أمام تنظيم داعش الإرهابي عام 2014.