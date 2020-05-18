اتحاد الغرف التجارية يكشف اسباب دخول البضائع الرديئة للاسواق





كشف اتحاد الغرف التجارية العراقية عن اسباب دخول البضائع الرديئة واغراق الاسواق بالسلع الاستهلاكية .



وقال رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري في تصريح صحفي :" ان غرف التجارة لا تتحمل مسؤولية البضائع الرديئة واغراق الاسواق بالسلع الاستهلاكية ، بل تتحمل الحكومة ذلك "، مبينا :" ان استيراد السلع الاستهلاكية المتوفرة داخليا ، امر يعود الى عدم وجود تعرفة جمركية حقيقية تدعم المنتج الوطني ".



واضاف :" ان البضائع الرديئة تدخل من خلال المنافذ غير الرسمية المنتشرة في البلاد،خصوصا الشمالية ، فضلا عن عدم وجود سيطرة نوعية حقيقية بسبب تفشي الرشوة "، مشيرا الى :" ان هناك اكثر من ٢٠ منفذا غير رسمي تدخل من خلالها السلع والبضائع الرديئة والاستهلاكية".

