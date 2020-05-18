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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 18 أيار 2020 12:09 م

اتحاد الغرف التجارية يكشف اسباب دخول البضائع الرديئة للاسواق

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اتحاد الغرف التجارية يكشف اسباب دخول البضائع الرديئة للاسواق


كشف اتحاد الغرف التجارية العراقية عن اسباب دخول البضائع الرديئة واغراق الاسواق بالسلع الاستهلاكية .

وقال رئيس الاتحاد  عبد الرزاق الزهيري في تصريح  صحفي :" ان غرف التجارة لا تتحمل مسؤولية البضائع الرديئة واغراق الاسواق بالسلع الاستهلاكية ، بل تتحمل الحكومة ذلك "، مبينا :" ان  استيراد السلع الاستهلاكية المتوفرة داخليا ،  امر يعود الى عدم وجود تعرفة جمركية حقيقية تدعم المنتج الوطني ".

واضاف :" ان البضائع الرديئة تدخل من خلال المنافذ غير الرسمية المنتشرة في البلاد،خصوصا الشمالية ، فضلا عن عدم وجود سيطرة نوعية حقيقية بسبب تفشي الرشوة "، مشيرا الى :" ان هناك اكثر من ٢٠ منفذا غير رسمي تدخل من خلالها السلع والبضائع الرديئة والاستهلاكية".
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أخر تعديل: الإثنين، 18 أيار 2020 12:19 م
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