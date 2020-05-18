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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 18 أيار 2020 12:07 م

ثوار العراق: 30 يونيو المقبل سيكون يوم "مليونية الخلاص"

ساحة التحرير

كشف نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن متظاهرو العراق أصدروا بيانا أكدوا خلاله أن 30 يونيو/حزيران المقبل سيكون يوم "#مليونية_الخلاص".

من جانبه، قال عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات العراق، علي عزيز، إن 30 يونيو/حزيران المقبل سيكون يوم "مليونية الخلاص، موضحا أن ثورتنا اليوم تتشابه مع ثورة العشرين.

وأضاف عضو اللجنة المنظمة في بيان، "ستكون ثورتنا بنفس القوة والزخم، وسوف تنتفض المحافظات من الشمال إلى الجنوب علي الاستعمار وأعوانه ممن جاءوا منذ عام ٢٠٠٣ لم يحكم العراق سوى العملاء.

وأشار عزيز إلى أن الثورة القادمة سوف تنطلق من ساحة التحرير بوسط بغداد ومن ساحات الانتفاضة في ساحات محافظات الفرات الأوسط، ونأمل مشاركة العراقيين في محافظات الوسط والزحف إلى ساحة التجمع في بغداد.

ووجه عضو اللجنة المنظمة خطابه إلى "كل الدول التي لها سفارات وملحقيات دبلوماسية في المنطقة الخضراء، بأن الثورة سلمية وستبقى سلمية إلى نهايتها، نريد أن نقول للعالم أجمع أن الشعب العراقي شعب مسالم، ولا يرضى لنفسه بأن يحكمه العملاء".

وقد انطلقت تظاهرات العراق في أكتوبر الماضي، ضد حكومة عادل عبد المهدي وضد الفساد والتبعية لإيران وضد الميليشيات المسلحة الموالية لنظام الملالي الإيراني.

وقد قابلت القوات الأمنية والميليشيات المسلحة تلك التظاهرات بالقمع الشديد والرصاص الحي وقتل المتظاهرين واعتقالهم وخطفهم أيضا من قبل الميليشيات مما ترتب عليه استشهاد أكثر من 600 متظاهر وإصابة أكثر من 30 ألف من المتظاهرين.

وقد أدى إلى استقالة عادل عبد المهدي وتكليف الرئيس برهم صالح لكل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة لكنهما فشلا على التوالي ليتم في النهاية تكليف مصطفى الكاظمي.

ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.

يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/نيسان الماضي خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

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أخر تعديل: الإثنين، 18 أيار 2020 12:08 م
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