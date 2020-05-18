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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 18 أيار 2020 11:54 ص

وزير الصحة : وباء كورونا اصبح واقع حال

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وزير الصحة : وباء كورونا اصبح واقع حال


اعلن  وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، ان " وباء كورونا اصبح واقع حال يجب ان يتم التعامل معه عبر الالتزام بالوقاية لمنع الاصابة".

وقال التميمي :"  ان رفع حظر  التجوال الكلي واستبداله بالحظر الجزئي ، ادى الى انتشار فيروس كورونا وازدياد عدد الاصابات"، مبينا :"  ان  عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي  تسبب بمشاكل كثيرة ".

واضاف :"  ان اهم النقاط التي ركزنا عليها ، هي تشديد الاجراءات من قبل القوات الامنية ، والتاكيد على موظفي الدولة الذين يواصلون تأدية واجباتهم بالالتزام بالوقاية الصحية بشكل كامل ، فضلا عن ضرورة التشديد على الاجهزة الامنية بالمساعدة في فرض الحجر الصحي المناطقي الذي يعد ضروريا للحد من انتشار الفيروس ،  اضافة الى توفير المبالغ المالية اللازمة لتوفير اعداد كبيرة من الفحوصات المختبرية لتشخيص الفايروس، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات".

وتابع التميمي انه "سيتم اعتماد الحجر المناطقي للمناطق التي سجلت بها اكثر نسبة اصابات ، خاصة  في جانب الرصافة من بغداد ، كما ان محافظتي البصرة والسليمانية هما  من اكثر المناطق التي سجلت فيها الاصابات بالفيروس".
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