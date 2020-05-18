تحذير من نزوح قسري في ثلاث مناطق في ديالى





حذر مكتب حقوق الانسان في ديالى، من نزوح قسري في ثلاث مناطق داخل المحافظة بسبب تكرار هجمات داعش الارهابي .



وقال مدير المكتب صلاح مهدي في تصريح صحفي :" ان مناطق العبارة والعظيم وريف خانقين ، شهدت مؤخرا سلسلة خروقات امنية اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوات الامنية بشكل سبب حالة من القلق لدى السكان ".



واضاف :" هناك خشية من حدوث عمليات نزوح قسري للاهالي في تلك المناطق ، اذا ما استمرت الخروقات" ، داعيا المؤسسة الامنية الى اجراءات لطمأنة الاهالي والقضاء على خلايا داعش الارهابي وتعزيز الاستقرار ودرء مخاطر الارهاب عن تلك المناطق التي تعاني من اوضاع امنية غير مستقرة في الاونة الاخيرة .