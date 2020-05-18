بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 18 أيار 2020 11:36 ص

تحذير من نزوح قسري في ثلاث مناطق في ديالى

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تحذير من نزوح قسري في ثلاث مناطق في ديالى


حذر مكتب حقوق الانسان في ديالى، من نزوح قسري في ثلاث مناطق داخل المحافظة بسبب تكرار هجمات داعش الارهابي .

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في تصريح  صحفي :" ان مناطق العبارة والعظيم وريف خانقين ، شهدت مؤخرا سلسلة خروقات امنية اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوات الامنية بشكل سبب حالة من القلق لدى السكان ".

واضاف :" هناك  خشية من حدوث عمليات نزوح قسري للاهالي في تلك المناطق ، اذا ما استمرت الخروقات" ، داعيا المؤسسة الامنية الى اجراءات لطمأنة الاهالي  والقضاء على خلايا داعش الارهابي وتعزيز الاستقرار ودرء مخاطر الارهاب عن تلك المناطق التي تعاني من اوضاع امنية غير مستقرة في الاونة الاخيرة .
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