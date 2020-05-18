خشان : الحلبوسي يعيش ايامه الاخيرة .... سياسيا



قال النائب المستقل باسم خشان :" ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يعيش ايامه الاخيرة سياسيا بعد تدخله بتشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ".



واضاف خشان في تصريح صحفي :" ان الحلبوسي خسر تأييد الكتل السياسية داخل المكون السني وحتى الشيعي"، مبينا :" ان تحركات الحلبوسي والتدخل بتشكيل الحكومة وفرض بعض الاسماء ، اسباب ستؤدي الى عزله من المنصب ".



وتابع :" ان الحلبوسي يعيش ايامه الاخيرة سياسيا وقد تذهب بعض الكتل السنية لعزله من منصب رئاسة البرلمان" ، مشيرا الى :" ان الحلبوسي حاول ان يروج نفسه رئيسا للمكون السني ..وفشل في ذلك".