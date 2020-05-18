نائب : الكاظمي ورث تركة ثقيلة من عبد المهدي





وصف النائب عامر الفايز مهمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، بانها :" صعبة ومعقدة للغاية بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها له حكومة عادل عبد المهدي".



وقال الفايز في تصريح صحفي :" ان الضغوط الاقتصادية على العراق تراكمت بسبب اغلاق مرافق الاعمال والتجارة والحياة المالية، بسبب ما طرأ من احداث على مستوى النفط، اضافة الى جائحة كورونا، بينما يعاني البلد بالاساس من خلل بنيوي يتمثل في اعتماده على النفط فقط".



واضاف :" ان النفط هو مصدر دخول الدولار الاميركي الى العراق، وهو القوة الساندة للدينار، وان غيابه يعني عدم قدرة العراق على التمويل".

