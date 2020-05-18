بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 18 أيار 2020 10:23 ص

انتشال جثة متظاهر بالقرب من جسر الجمهورية في بغداد

غرق
انتشلت النجدة النهرية، جثة شاب فارق الحياة غرقا في بغداد، تبين أن الجثمان يعود لمتظاهر.

وقال مصدر أمني، "إن دوريات النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة شاب فارق الحياة في أثناء السباحة بالقرب من جسر الجمهورية"، مبينا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجثة تعود لمتظاهر.

وأفاد مصدر محلي في ديالى في وقت سابق من شهر أيار الجاري بمصرع شابين غرقا في نهر ديالى قرب أطراف بعقوبة مركز المحافظة.

وتفاقمت في الآونة الاخيرة حوادث الموت في بغداد وكثير من مدن العراق لأسباب متعددة من بينها عمليات القتل العمد والانتحار والحرق والغرق فيما لم تبذل السلطات جهود فعلية لبحث اسباب الحوادث لغرض معالجتها، بحسب المراقبين.

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أخر تعديل: الإثنين، 18 أيار 2020 10:28 ص
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