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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 18 أيار 2020 09:56 ص

الدليمي: الضمائر الحيَّة لا تتجزأ

كامل الدليمي
أكد السياسي كامل الدليمي، أن قيادات المكونات يحلمون ببناء إمبراطوريتهم الخاصة على حساب آلام مكوناتهم وإقصاء الشركاء.

وقال الدليمي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "إن العملية السياسية في العراق أنتجت قيادات باسم المكونات، ونجحت في إدارة مصالحها التجارية واستطاعت إنجاح مشاريعها السياسية الشخصية، وتحلم في بناء إمبراطوراياتها على حساب آلام المكونات وإقصاء الشركاء".

وختم تغريدته بوسم "#الضمائر_الحيَّة_لاتتجزأ".
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أخر تعديل: الإثنين، 18 أيار 2020 09:58 ص
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