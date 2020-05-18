تسجيل (١٤٤) إصابة بفايروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية







سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة خلال اربع وعشرين ساعة الماضية (١٤٤) إصابة بفايروس كورونا في العراق .



وقالت في بيان ان الاصابات توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٦٦، الكرخ: ٢٢، مدينة الطب: ١٧، البصرة: ٤،واسط: ٩،كربلاء: ١٦، المثنى: ٣، السليمانية: ٧



وأشارت الى:" ان حالات الشفاء بلغت: ٩٢ حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ١٠، الكرخ: ٤٩، مدينة الطب: ٥، البصرة: ١٠، بابل : ٤، المثنى: ٩، ذي قار: ١، اربيل: ٤"، مبينة" ان حالات الوفيات

بلغت حالتان حالة في مدينة الطب وحالة في ديالى.





واوضحت:" ان مجموع الإصابات في العراق بلغ ٣٤٠٤ ومجموع حالات الشفاء ٢٢١٨ والراقدين: ١٠٦٣ و الوفيات ١٢٣".