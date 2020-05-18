برلماني : تشكيل خلية أزمة اقتصادية والادخار أحد الحلول المطروحة



اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، علي اللامي الاتفاق على تشكيل خلية ازمة اقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد، مؤكدا ان الادخار الاجباري احد الحلول المطروحة.



وقال اللامي في تصريح صحفي : إن "العراق يعاني من ازمة اقتصادية كبيرة، لاسيما بعد انهيار اسعار النفط نتيجة لوباء كورونا،مؤكداً الحاجة الى احداث ثورة اقتصادية وصناعية وزراعية في البلاد ودعم القطاع الخاص.



واضاف أن "هذه الاجراءات بحاجة الى قرارات قوية من قبل مجلس الوزراء ، مبينا ان لجنة الاقتصاد والاستثمار، طلبت تشكيل خلية ازمة اقتصادية من اجل اعادة دراسة الاقتصاد العراقي بشكل كامل.





ولفت الى أن "الادخار الاجباري لنسبة معينة من رواتب الموظفين هو من ضمن الحلول المطروحة التي ناقشتها الهيzة الاقتصادية لرئاسة الوزراء اضافة الى اللجوء الى الاقتراض الداخلي".