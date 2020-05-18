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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 أيار 2020 03:49 ص

تحذيرات من” نزوح قسري” في ثلاث مناطق بديالى

ديالى



حذر مكتب حقوق الانسان في ديالى، ، من نزوح قسري في ثلاث مناطق داخل المحافظة بسبب تكرار هجمات فلول “ داعش”.
وقال مدير المكتب صلاح مهدي ان” مناطق العبارة والعظيم وريف خانقين شهدت مؤخرا سلسلة خروقات امنية اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية بشكل سبب حالة من القلق لدى الراي العام”.
واضاف مهدي،انه “لدينا خشية من حدوث عمليات نزوح قسري للاهالي في تلك المناطق اذا ما استمرت الخروقات”، داعيا الموسسة الامنية الى “اجراءات لطمانة الراي العام والقضاء على خلايا داعش الارهابي وتعزيز الاستقرار ودرء مخاطر الارهاب عن تلك المناطق التي تعاني من اوضاع امنية غير مستقرة في الاونة الاخيرة”.

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