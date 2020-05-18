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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 أيار 2020 03:46 ص

نائب بصري ينفي إرسال قائمة اسماء مرشحي وزارة النفط إلى الكاظمي

عامر الفايز



نفى النائب عن محافظة البصرة، عامر الفايز، إرسال قائمة اسماء إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتولي أحدها حقيبة وزارة النفط.
وقال الفايز في تصريح صحفي، إن "الحوارات لا تزال مستمرة بين أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة للتوصل إلى نتائج نهائية بشأن اختيار شخصية بصرية لتولي حقيبة وزارة النفط.
وأضاف، أن "الشخصية التي يتم اختيارها يجب أن تكون من مستقلة وغير متحزبة ومن الكفاءات والخبرة والاختصاص"، لافتاً إلى أن "الأسماء التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا حقيقة لها.
وأكد الفايز، أنه "لغاية الآن لم يرسل أي شيء إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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