نائب يؤكد وصول قائمة باسماء مرشحي خمس وزارات شاغرة إلى الكاظمي



اكد النائب فاضل الفتلاوي وصول قائمة باسماء المرشحين لخمس وزارات شاغرة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مشير الى استمرار الخلافات على تسمية المرشحين لوزارتي الخارجية والنفط.



وقال الفتلاوي أن "هناك ثلاثة مرشحين لكل وزارة من الوزارات الخمس المتبقية المتمثلة بالتجارة والزراعة والعدل والثقافة والهجرة والمهجرين"، لافتا إلى أن "قائمة بأسماء المرشحين موجودة حاليا على طاولة الكاظمي".



وأضاف أنه "لا يمكن ذكر الأسماء المرشحة للوزارات الخمس المتبقية، لان الأسماء يمكن تغييرها في اللحظات الأخيرة"، مشيرا إلى أن "جلسة منح الثقة للوزارات المتبقية ستعقد بعد العيد".



وتابع الفتلاوي، أن "هناك خلافات بشان وزارتي الخارجية والنفط"، مشيرا الى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني مايزال متمسكا بمرشحة فؤاد حسين للوزارة الخارجية".