نائب يتهم الحلبوسي بـ”التهرب” من عقد جلسات البرلمان

اتهم النائب صادق السليطي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتهرب من عقد جلسات البرلمان، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.



وقال السليطـي إن “هناك استياء من اعضاء البرلمان ومن مختلف الكتل بسبب تعطيل جلسات المجلس”، مضيفا أن “البرلمان منح عطلة شهر واحد استجابة لقرارات خلية الازمة وظروف فيروس كورونا، لكن الموضوع اخذ وقتا طويلا وبالتالي لابد من عقد الجلسات بانتظام وسلاسة “.



وأوضح، :”اننا كنواب لاحظنا ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتهرب بشكل واضح من عقد الجلسات خلال الأيام المقبلة لتعطيل عمل اللجان النيابية”، مبينا ان “مؤسسات الدولة جميعها تعمل وفق متطلبات العمل وبأمكان البرلمان ان يعقد الجلسات واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة” للحفاظ على صحة النواب.