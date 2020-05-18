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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 أيار 2020 03:14 ص

إيران برّا برّا.. ثوار العراق يردون بالنعال على دعوة خامنئي طرد أمريكا من العراق وسوريا

حرق صور خامنئي وسليماني
في رد فعل ثوري مهيب، من جانب ثوار العراق في بغداد والديوانية وغيرهما، على مزاعم خامنئي العمل على طرد أمريكا من سوريا والعراق، قام عشرات الثوار في العراق بحرق صور خامنئي وسليماني، والهتاف إيران  برا برا، تأكيدا على الرفض الشعبي العراقي للوجود الإيراني ورفض زيارة الكاظمي مقر الحشد الشعبي الإرهابي في بغداد.
ورفض متظاهرون دعوة خامنئي، ومزاعمه طرد أمريكا من العراق وسوريا، وقالوا إن العراق دولة مستقلة وهم لا يقبلون تدخلا إيرانيا جديدًا في شؤونها.  
وكان قد أعاد المرشد الإيراني خامنئي، مزاعمه السابقة، وتعهد بطرد القوات الأمريكية من سوريا والعراق.
وواصل خامنئي أكاذيبه، وقال  خلال اجتماع مع طلاب جامعيين عبر الفيديو، إن سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيئة السمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع من الممارسات أدى إلى نبذها في جزء كبير من العالم!!
وأضاف إنه بالطبع لا بقاء للأمريكيين في العراق وسوريا، مشددا على أنه سيتم طردهم من هذين البلدين!!
خامنئي لم يتوقف بالطبع أمام الإرهاب الايراني الممتد من اليمن إلى سوريا ولبنان والعراق وعلى رقعة واسعة من الكرة الأرضية، ولم يتوقف امام الدعم المادي الهائل الذي تقدمه طهران الى الميليشيات التي تأتمر بأمرها وفي مقدمتها ميلشيا حزب الله التي يديرها الإرهابي حسن نصر الله.
مراقبون قالوا إن ثورة متظاهرو العراق ضد خامنئي، تؤشر لموجة جديدة من الاحتجاجات العنيفة ضد النظام الحاكم وضد الكاظمي الموالي لإيران.
أ.ي
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