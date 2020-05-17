محافظة السليمانية تغلق مداخلها بشكل تام

أعلن محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، اليوم الأحد، صدور قرار بمنع الدخول إلى المحافظة من بقية أنحاء العراق بشكل تام.

وقال أبوبكر بعد انتهاء اجتماع غرفة عمليات المحافظة لمكافحة كورونا، إنه "تقرر تكثيف الخطوات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر، مع استمرار قرار حظر التنقل بين المحافظات".



وأضاف أن ذلك يشمل "منع زيارة القبور وإقامة مجالس العزاء"، لافتاً إلى أن "تشديد الإجراءات سيأخذ الأوضاع المادية للمواطنين بنظر الاعتبار".



وحول حظر التجوال مع محافظات إقليم كردستان وبقية المحافظات، شدد محافظ السليمانية على أن "هذا الحظر سيبقى سارياً، مع إيقاف الدخول الشامل مع المحافظات العراقية بشكل تام، باستثناء بعض حالات الضرورة القصوى وبموافقة الجهات المعنية".



يذكر أن محافظة السليمانية سجلت خلال الأيام الثلاثة الماضية 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد خلوها من أي حالة لـ20 يوماً على التوالي.