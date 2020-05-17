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الأحد, 17 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 04:28 م

الساعدي: الحلبوسي يستغل منصبه لبناء إمبراطورية حزبية

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أكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون جواد حمدان الساعدي، أن محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب يقوم بإضعاف الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

وقال الساعدي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب استغل فترة الارباك الحاصلة في البلاد إثر اندلاع التظاهرات وما اعقبها من استقالة الحكومة وتفشي فيروس كورونا وتعطيل جلسات المجلس"، مشيراً إلى أن "جميع النواب اليوم أمام مسؤولية كبيرة للوقوف بوجه رئيس المجلس وتقديم أفضل ما يمكن للتخفيف من الازمات المتتالية".

وأضاف الساعدي، أن "عقوبة المحكمة الاتحادية التي صدرت بحق رئيس المجلس على الرغم من أنها ليست بمستوى الجرم لكنها خير دليل على ذلك"، كاشفاً عن "مساعٍ يقوم بها لكسب تأييد أغلب رؤساء اللجان النيابية المهمة عن طريق الترغيب والترهيب مقابل ضمان ولاءهم لتمرير المشاريع والقوانين التي تصب في مصلحة كتلته".

واستغرب الساعدي من "استغلال منصب رئاسة المجلس لأغراض شخصية"، منتقداً "ما يقوم به الحلبوسي من اضعاف لدور المجلس الرقابي والتشريعي لتحقيق مأرب حزبية وشخصية يبغي منها بناء امبراطورية حزبية".

وطالب الساعدي رؤساء الكتل السياسية بـ"اتخاذ موقف حازم مما يقوم به رئيس مجلس النواب خاصة والعراق يمر في منعطف خطير من تفشي الوباء وانهيار اسعار النفط"، داعياً الجميع إلى "التكاتف والتعاون ونبذ المصالح الشخصية والحزبية للرسو بالبلاد إلى بر الأمان".

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