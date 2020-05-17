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الأحد, 17 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 04:16 م

الفنان المصري عادل إمام يكشف موعد اعتزاله الفن

عادل إمام

كشف الفنان المصري الكبير عادل إمام، عن موعد اعتزاله الفن، وذلك على هامش بلوغه الـ80 عاما، اليوم الأحد.

وأكد عادل إمام، أنه إذا شعر أن الجمهور سأم من وجوده فإنه سيتوقف عن تقديم أعمال جديدة، أو عندما أشعر بعدم وجود أفكار جديدة.

 وأضاف، إمام في تصريح صحفي، أنه يحسب عمره منذ أن حقق حلمه بامتهان الفن الذي يعشقه ويقدسه ويفرّغ فيه كل مخزون طاقته.

وتابع: بالرغم من المسيرة التي يراها الناس أنها كبيرة جدا، إلا أنني أشعر أن لدي المزيد الذي لم أقدمه بعد لجمهوري الذي أقدّره وأعشقه وأخاف من آراءه حتى هذا اليوم، وأتابع انتقاداته وأعمل على ضبطها وآخذها في عين الاعتبار.

وعلى عكس الرأي الشائع، فإن عادل إمام يرى أن موسم دراما رمضان 2020 تأثر بالإيجاب بسبب فيروس “كورونا” المستجد، وذلك لأنه “جعل الجمهور متابعا أكثر للأعمال الدرامية، وقادر على التمييز بين الأعمال الجيدة وغير الجيدة، وجعلت المنافسة أكثر قوة”.

وعن يومياته في فترة حظر التجوال، قال عادل إمام إنه "بيتوتي" بطبعه (محب للجلوس في المنزل) “ويجد متعته فيه أكثر من الخروج، كما أنه حريص على التواجد وسط العائلة والأحفاد.

من ناحية أخرى، طرح الشاعر المصري، أيمن بهجت قمر، عن أغنية من كلماته بمناسبة عيد ميلاد عادل إمام الـ80

تحمل الأغنية اسم "عادل إمام الأول"، وهي فكرة يسري الفخراني، وغناء ‏ محمد كيلاني، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع موسيقي هاني ربيع، والأغنية إهداء لعادل إمام من “الشركة المتحدة للإعلام.

ويعرض لعادل إمام في شهر رمضان أحدث مسلسلاته التلفزيونية "فلانتينو"، ويشارك في بطولته داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

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