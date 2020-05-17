بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 17 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 03:38 م

غضب عارم في الشارع العراقي بعد زيارة الكاظمي إلى مقر ميليشيا الحشد الشعبي: الكاظمي أكثر فسادا وتواطئ مع إيران

الكاظمي في الحشد

ساد غضب عارم في الشارع العراقي بعد زيارة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي إلى مقر ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي والتقاءه بفالح الفياض والخال "أبو فدك" الإرهابي المطلوب دوليا.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن زيارة الكاظمي لمقر الحشد وخضوعه لحزب الله الإرهابي والتحالف معه يكشف حقيقة الكاظمي وخضوعه لإيران وميليشياتها الإرهابية.

وأشاروا إلى أن الكاظمي قدم الطاعة للذين قتلوا الشعب العراقي، بالتقاءه مع أعضاء حزب الله الإرهابي المصنف دوليا ضمن لائحة الاٍرهاب والولاء لـ "الإرهابي الدولي "الخال" أبو فدك المطلوب دوليا.

وأوضحوا، أن أبو فدك المحمداوي ''الخال'' الذي يعمل رئيس أركان ميليشيا الحشد الشعبي دُرِجَ اسمه على قائمة الإرهاب الدولية مع رئيس الوزراء الذي يعتبر نفسه جزء من الحشد الإيراني و يعلن أنه تحت سلطت هذه المنظومة الإرهابية.

وأكدوا أن الكاظمي سيكون أكثر فسادا وتواطئ مع إيران لدرجه راح ننسى نوري المالكي وعادل عبد المهدي.

ورصد النشطاء تصريح الكاظمي بأنه سيقوم بصولة نهائية على تنظيم داعش الإرهابي !!.

وأشاروا إلى أن هذا تهديد جديد للمناطق السنية التي أدخلت إيران عصابات داعش الإرهابي لتدمير كل المدن وما تبقى من العرب السنة".

وأكدوا أن تصريحات الكاظمي أنه سوف ينزع سلاح المليشيات وسوف يحصر السلاح بيد الدولة وسوف يحاسب المفسدين الذين قتلوا المتظاهرين كلها للشو الإعلامي..
وأضافوا أن الكاظمي شخصية ركيكة انكشفت خلال أقل من ٤ أيّام من التمثيليات والمسرحيات، أنه بالأخير يتخندق ويجلس من رؤوس الإرهاب علانية.

وتابعوا، أن الكاظمي انقلب على وعوده خلال ٥ أيّام من استلامه رئاسة الوزراء حيث يتخندق مع رؤوس الإرهاب ضد الشعب العراقي وضد الإرادة الدولية .

وأشاروا إلى أنه لا حل إلا بتدخل عسكري خارجي دولي وإقليمي وتحشيد المجتمع الدولي لإسقاط هذا النظام الإرهابي في العراق.

وأكد النشطاء، أن ارتداء الكاظمي زي الحشد هو صورة حصرية لخنوع وخضوعه لرأس المافيا "الخال" الذ ي يتوعد بسحق العرب".

وقبلها يتعهد لدول المنطقة، أنه سوف يقاتل الإرهاب والإرهابيين واليوم ينزع سترته أمام رؤوس الإرهاب!.

وأكد مراقبون، أن الكاظمي سيدخل العراق في حمام دم كبير وطائفية مقيتة أكبر من نوري المالكي، لأنه سيطبق سياسة الأرض  المحروقة لتثبيت حلم المالكي بضم سامراء وأعالي  الثرثار ونصف كركوك إلى خارطة الدولة الشيعية الكبرى بحجة داعش الإرهابي التي دخلت من إيران وأقامت في معسكر "أشرفي" التابع لفيلق بدر الارهابي .

وأشاروا إلى أن داعش مجرد أداة لقتل وتهجير السُنة وتصفية ما تبقى من الحشد السني العشائري الذي يقوم الكاظمي بخيانته وتقديمه ككبش فداء كما فعل المالكي مع الصحوات السنية التي قاتلت القاعدة الارهابية في الأنبار سابقا.

بينما أكد الخبير العسكري الأميركي، ميشيل بريغينت، أن رئيس الأركان في ميليشيا الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي، ستكون له سلطة على بغداد أكثر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال "بريغينت" في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن " الرجل الذي يلقب بالمهندس الجديد (أبو فدك)، ستكون له سلطة على بغداد أكثر من رئيس الوزراء".

وأضاف أن دعم الكاظمي المطلوب لوكلاء إيران، هو دليل آخر على نفوذ إيران وسيطرتها على الحكومة العراقية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضد زيارة الكاظمي إلى مقر ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي:

وقال حساب "جبل سنجار"، "الكاظمي تذكروا هذا الكلام سيكون أكثر فسادا و تواطئ مع إيران لدرجه راح ننسى المالكي وعبد المهدي ".


وأضاف، حساب " hamad72"، "والله ثم والله ما يتعدل العراق دام خونة العراق اللي حاربوا مع إيران ضد بلدهم في الحكومة عامري فياض الخ الخ".


وتابع حساب " HindBlossom"، "عملاء إيران تمكنوا من مفاصل الدولة العميقة، ولن يسقطوا بمظاهرات سلمية، نحتاج تدخل دولي لإسقاط هذا النظام الفاشل، يعني مثل ما اجتمعوا ودمروا العراق وسلموه لإيران  يجتمعون من جديد ويرجعون العراق".


وذكر حساب "إبراهيم المعارك"، "أي واحد تابع لإيران يجب على شعب العراق نبذه هؤلاء يعملون لإيران فقط وضد مصلحة العراق وشعبه والله ما يتركوكم إلا بعد خراب العراق وإفلاسه ما ينسون حربكم وياهم".


وأضاف، حساب " ناصر العريفي"، "لا رجاء فيهم هؤلاء شيعة إيران السمع والطاعة للمرجعية التابعة عقائديا لملالي إيران.. العراق محتل من يقول غير ذلك إما ذنب لإيران أو جاهل".


وتابع حساب " Kalid"، "كل اللي يصير بالعراق لمصلحة إيران وتحويل النفط لإيران، وسحق سنة العراق".


وقال حساب " Al Gailaney"، "نعم يا كاظمي يا ذيل، اظهر على حقيقتك، تسوق لميليشا الحشد الصفوي ، لعد وين دور الجيش ؟".

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