في خطوة استفزازية .. علم " المثليين " يرفع في العراق !



رفعت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، اليوم الاحد، علم المثليين بشكل رسمي وللمرة الاولى داخل الاراضي العراقية .



وجاء في الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر" : " بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد الى بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين ومتحولي الجنس ومزدوجي الجنس".



وتمثل هذه الخطوة استفزازا غير مسبوق نظرا لطبيعة المجتمع العراقي المحافظ واخلاقياته.



ف.ا