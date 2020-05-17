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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 أيار 2020 03:05 م

رفض برلماني لتفرد رئيس الوزراء بالتعيينات

غايب العميري

اكد النائب عن تحالف "سائرون" غايب العميري ان البرلمان يرفض رفضا قاطعا تفرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتعيينات.

وقال العميري في تصريح صحفي :" ان تعيين الوكلاء والمدراء العامين والسفراء وغيرهم من أصحاب الدرجات الخاصة ، يقع ضمن مسؤولية مجلس النواب ولا يحق لرئيس الوزراء تكليف اية  شخصية بالاصالة مالم ينل ثقة البرلمان".

واضاف :" ان مجلس النواب يرفض رفضا قاطعا تفرد رئيس الوزراء بقرار تعيين شخصيات رفيعة المستوى مالم يكن للمجلس اطلاع على ذلك"، مبينا :" ان اعفاء وتعيين شخصيات امنية وعسكرية من مهام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ".

ف.ا
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