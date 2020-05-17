رفض برلماني لتفرد رئيس الوزراء بالتعيينات



اكد النائب عن تحالف "سائرون" غايب العميري ان البرلمان يرفض رفضا قاطعا تفرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتعيينات.



وقال العميري في تصريح صحفي :" ان تعيين الوكلاء والمدراء العامين والسفراء وغيرهم من أصحاب الدرجات الخاصة ، يقع ضمن مسؤولية مجلس النواب ولا يحق لرئيس الوزراء تكليف اية شخصية بالاصالة مالم ينل ثقة البرلمان".



واضاف :" ان مجلس النواب يرفض رفضا قاطعا تفرد رئيس الوزراء بقرار تعيين شخصيات رفيعة المستوى مالم يكن للمجلس اطلاع على ذلك"، مبينا :" ان اعفاء وتعيين شخصيات امنية وعسكرية من مهام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ".



ف.ا