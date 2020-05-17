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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 أيار 2020 03:01 م

المسعودي : البصريون والاكراد يؤخرون حسم ملف الوزارات المتبقية

رياض-المسعودي (1)

 اكد  النائب  عن تحالف " سائرون " رياض المسعودي :" ان  هناك صعوبة كبيرة في انهاء ملف الوزارات السبع المتبقية  خلال الفترة الحالية ".

وقال المسعودي في تصريح  صحفي :" ان  الصعوبة تكمن خصوصا في وزارة النفط لعدم الاتفاق لحد الان من قبل نواب البصرة على مرشح للمنصب ، والخارجية للاصرار الواضح  للحزب الديمقراطي الكردستاني على  فؤاد حسين ، واصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على خالد شواني وزيرا للعدل ".

واضاف:" ان  هاتين الشخصيتين لاتحظيان بمقبولية لدى بعض الكتل النيابية ، اضافة الى ان التفاهمات الحالية غير مكتملة ".

واوضح المسعودي:" ان المشهد معقد والكاظمي انهى المهمة الاكبر والكرة بساحة الكتل السياسية ، ولاتوجد ضغوط على الكاظمي لان الوزارات المتبقية تم اشغالها بالوكالة ووزارة الخارجية يشغلها  رئيس الوزراء ".

ف.ا
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