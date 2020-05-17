المسعودي : البصريون والاكراد يؤخرون حسم ملف الوزارات المتبقية



اكد النائب عن تحالف " سائرون " رياض المسعودي :" ان هناك صعوبة كبيرة في انهاء ملف الوزارات السبع المتبقية خلال الفترة الحالية ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان الصعوبة تكمن خصوصا في وزارة النفط لعدم الاتفاق لحد الان من قبل نواب البصرة على مرشح للمنصب ، والخارجية للاصرار الواضح للحزب الديمقراطي الكردستاني على فؤاد حسين ، واصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على خالد شواني وزيرا للعدل ".



واضاف:" ان هاتين الشخصيتين لاتحظيان بمقبولية لدى بعض الكتل النيابية ، اضافة الى ان التفاهمات الحالية غير مكتملة ".



واوضح المسعودي:" ان المشهد معقد والكاظمي انهى المهمة الاكبر والكرة بساحة الكتل السياسية ، ولاتوجد ضغوط على الكاظمي لان الوزارات المتبقية تم اشغالها بالوكالة ووزارة الخارجية يشغلها رئيس الوزراء ".



ف.ا