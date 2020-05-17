بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 17 أيار 2020
آخر الأخبار
محافظة السليمانية تغلق مداخلها بشكل تام الساعدي: الحلبوسي يستغل منصبه لبناء إمبراطورية حزبية الفنان المصري عادل إمام يكشف موعد اعتزاله الفن غضب عارم في الشارع العراقي بعد زيارة الكاظمي إلى مقر ميليشيا الحشد الشعبي: الكاظمي أكثر فسادا وتواطئ مع إيران حكومة الكاظمي .. سبع باقيات .. مرشحوها لن يقضوا العيد وهم وزراء في خطوة استفزازية .. علم " المثليين " يرفع في العراق ! لجنة نيابية : حرية الرأي مرهونة بموافقة سياسية ! دعوة غريبة وغير منطقية ! رفض برلماني لتفرد رئيس الوزراء بالتعيينات المسعودي : البصريون والاكراد يؤخرون حسم ملف الوزارات المتبقية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 أيار 2020 02:56 م

وزارة الهجرة توزع اكثر من 32 الف حصة اغاثية للاسر النازحة في محافظتي دهوك والسليمانية

مساعدات

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيعها ( 32 ) الفا و ( 154 )  سلة غذائية وسلة صحية للعوائل النازحة في محافظتي دهوك والسليمانية . 

 وقالت مدير قسم محافظات اقليم كردستان في الوزارة عليا حسين البزاز في  بيان ان " فرق عمل الوزارة الميدانية وزعت (28) الفا و (304) حصة اغاثية للنازحين في محافظة دهوك تضمنت سلات غذائية وصحية ، منها (5396) حصة اغاثية للنازحين في مخيمي بيرسفي الاول والثاني و(6068) حصة اغاثية بين نازحي مخيم جم مشكو فضلا عن توزيعها ( 8240) حصة اغاثية بين النازحين في مخيمي باجدكندال الاول والثاني ، اضافة الى توزيع ( 7700) حصة اغاثية للنازحين في مخيمي قادية والداودية الى جانب استهداف النازحين القاطنين خارج المخيمات بالمساعدات وذلك من خلال التنسيق المباشر مع ادارة محافظة دهوك ، اذ وزعت الفرق (900) حصة اغاثية للاسر النازحة في نواحي زليكان وكلكجي وقصروك " . 

واضافت :"  ان الفرق الميدانية في محافظة السليمانية وزعت (3850) حصة اغاثية متضمنة سلات غذائية وصحية للاسر النازحة ، موزعة على ( 970) حصة اغاثية وزعتها للنازحين في مركز محافظة السليمانية و(1282) حصة اغاثية وزعتها بين النازحين في منطقتي حلبجة تازه وحلبجة شهيد ، اضافة الى توزيعها (1598) حصة اغاثية للنازحين في مركز قضاء كلار.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محافظة السليمانية

محافظة السليمانية تغلق مداخلها بشكل تام 17 أيار 2020 04:48 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يحذر من صفحات تدعي شمول الموظفين بسلفة ٢٥ مليون دينار 17 أيار 2020 02:42 م

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية اليوم الأحد 17 أيار 2020 01:47 م

صحة ديالى

صحة ديالى تعلن وفاة أحد المصابين بكورونا 17 أيار 2020 01:41 م

هزة أرضية

هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر تضرب السليمانية 17 أيار 2020 12:33 م

حادث

مصرع 5 مواطنين وإصابة اثنين آخرين إثر حادث سير بواسط 17 أيار 2020 11:39 ص

07CF91D8-A73A-400A-8845-F21B311D1386

الاستعداد لفرض الحجر المناطقي بـ 7 مناطق في بغداد والبصرة 17 أيار 2020 12:38 ص

هيئة-نزاهة

الحكم بسجن مدير مصرف حكومي سابق أهدر 30 مليون دولارٍ 17 أيار 2020 12:36 ص

التعليقات