وزارة الهجرة توزع اكثر من 32 الف حصة اغاثية للاسر النازحة في محافظتي دهوك والسليمانية



اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيعها ( 32 ) الفا و ( 154 ) سلة غذائية وسلة صحية للعوائل النازحة في محافظتي دهوك والسليمانية .



وقالت مدير قسم محافظات اقليم كردستان في الوزارة عليا حسين البزاز في بيان ان " فرق عمل الوزارة الميدانية وزعت (28) الفا و (304) حصة اغاثية للنازحين في محافظة دهوك تضمنت سلات غذائية وصحية ، منها (5396) حصة اغاثية للنازحين في مخيمي بيرسفي الاول والثاني و(6068) حصة اغاثية بين نازحي مخيم جم مشكو فضلا عن توزيعها ( 8240) حصة اغاثية بين النازحين في مخيمي باجدكندال الاول والثاني ، اضافة الى توزيع ( 7700) حصة اغاثية للنازحين في مخيمي قادية والداودية الى جانب استهداف النازحين القاطنين خارج المخيمات بالمساعدات وذلك من خلال التنسيق المباشر مع ادارة محافظة دهوك ، اذ وزعت الفرق (900) حصة اغاثية للاسر النازحة في نواحي زليكان وكلكجي وقصروك " .



واضافت :" ان الفرق الميدانية في محافظة السليمانية وزعت (3850) حصة اغاثية متضمنة سلات غذائية وصحية للاسر النازحة ، موزعة على ( 970) حصة اغاثية وزعتها للنازحين في مركز محافظة السليمانية و(1282) حصة اغاثية وزعتها بين النازحين في منطقتي حلبجة تازه وحلبجة شهيد ، اضافة الى توزيعها (1598) حصة اغاثية للنازحين في مركز قضاء كلار.



ف.ا