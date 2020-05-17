النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ملايين الدولارات في البصرة



ضبطت هيئة النزاهة العامة عقدين تسبَّبا بهدر ملايين الدولارات في البصرة.



واشار بيان للهيئة الى : وجود أخطاء فنية في تنفيذ مشروع تأهيل معمل الدرفلة والخدمات الهندسية في محافظة البصرة؛ ممَّا أدَّى لإلحاق الضرر بالمال العام، مبينة أن الكلفة الإجمالية للمعمل قاربت (40) مليون دولار.



واضاف : " تمكنت الهيئة من ضبط أوليات عقد تأهيل معمل الدرفلة والخدمات الهندسية الذي أبرمته الشركة العامة للحديد والصلب مع إحدى الشركات التركية"، مشيرا إلى وجود أخطاء فنية في تنفيذ المشروع أدت إلى تضرُّر الفرن الحراري وطفح وتدفق المياه الجوفية في المعمل؛ ممَّا أثر سلباً على البنى التحتية للمشروع.



وأوضحت الدائرة :" ان القيمة الاجمالية للعقد الذي أُبْرِمَ عام 2012 بلغت /39/ مليونا و/250/ الف دولار امريكي ".



وفي عمليةٍ ثانيةٍ، تمكن فريق عمل المديرية من ضبط معمل لانتاج الاوكسجين تعاقدت محافظة البصرة على إنشائه، ولم يتم تسلمه تسلماً نهائياً منذ عام 2012.



واضافت :" ان المحافظة تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات العامة لإنشاء المعمل بمبلغ مقداره مليار و/62/ مليون دينار، لكن لم يتم تسلمه بشكلٍ نهائيٍّ من قبل مستشفى الموانئ التعليمي التابع لدائرة صحة البصرة، بالرغم من أن إنتاج المعمل من الأوكسجين يغطي حاجة المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة "، لافتة إلى توقفه عن العمل؛ لوجود عطل فيه ولم تتم صيانته؛ لوجوب تحديد العطل من قبل الشركة المجهِّزة، الأمر الذي أدَّى إلى قيام المستشفيات والمركز الصحية بشراء الأوكسجين من السوق المحلية لتغطية احتياجاتها.



ف.ا