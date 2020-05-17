مصرف الرافدين يحذر من صفحات تدعي شمول الموظفين بسلفة ٢٥ مليون دينار





حذر مصرف الرافدين من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم شمول موظفي دوائر الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار .



وذكر بيان لمصرف الرافدين اليوم:"ان العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي بان لديها الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بسلفة ٢٥ مليون دينار "، مشيرا الى :" ان تلك الصفحات وهمية وغير قانونية وقد حذر المصرف سابقًا من التعامل معها ".



واوضح المصرف :" ان تعليمات جديدة اصدرها المصرف بخصوص شمول الموظف بالسلف ، وعلى مدراء حسابات الدوائر الاطلاع على تلك التعليمات من خلال التواصل مع ادارة المصرف وابلاغهم بتزويد المصرف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم شموله بالسلفة ".



ف.ا