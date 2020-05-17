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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 أيار 2020 02:31 م

نائب عن الفتح:نرفض تولي فؤاد حسين حقيبة وزارة الخارجية

حسن شاكر

 أكد  النائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر  أن معظم الكتل السياسية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرفضون تولي  الحزب الديمقراطي حقيبة الخارجية فؤاد حسين، عازيا السبب الى أنه  لم يكن عادلا ولم يعمل كوزير اتحادي وإنما لمكون معين حسب تعبيره.

وقال النائب شاكر إن معظم الكتل السياسية فضلا عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرفضون مرشح الحزب الديمقراطي لحقيبة الخارجية فؤاد حسين والذي كان يشغل حقيبة المالية في الحكومة السابقة، موضحا أن هذا الرفض اولا بسبب انه لم يعمل كوزير اتحادي في الحكومة السابقة وانما كان يعمل كوزير مكون، وهذا امر مرفوض لان عمله كان ينبغي ان يكون لصالح العراق وليس لجهة محددة فضلا عن انتهاكه العديد من مواد الدستور اثناء فترة عمله كوزير للمالية.

وأضاف شاكر: أن فؤاد حسين لم يكن عادلا ومنصفا في التعامل مع المحافظات الجنوبية والغربية في عملية توزيع الثروات على المحافظات، لذا تم رفض ترشيحه كوزير للمالية لكن اليوم الكرد يحاولون طرحه كمرشح لحقيبة الخارجية، مؤكدا أن معظم الكتل السياسية متفقة على رفض ترشيحه لاي حقيبة في حكومة الكاظمي نتيجة للملاحظات والمآخذات المسجلة عليه في الفترة السابقة.

ف.ا
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