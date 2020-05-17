مخطط جماعة الإخوان الإرهابية للسطو على أموال المصريين بالخارج بعد قطع التمويل القطري عنهم

يعيش أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أسوأ أيامهم بعد قطع التمويل القطري عنهم، وهناك أزمة كبيرة تعاني منها مؤسسات الإخوان في بالخارج ، بسبب وقف التمويل الذي تحصل عليه الجماعة الإرهابية من قطر ، ولا يعرف ماذا يفعل الإخوان؟ وأين يذهبون؟ وإلى متى لن يصلهم التمويل؟.

أسئلة كثيرة تدور في عقول الإخوان الذين لايعرفون مصيرهم، و منهم من يفكر بالعودة إلى بلدانهم من الأشخاص الذين لم يكن لهم نشاط معلن، ومنهم من يفكر بالعودة وتسليم نفسه إلى سلطات بلده بعد أن توقف الراتب الذي كان يحصل عليه من التنظيم في الخارج.

ويرى مراقبون أن قطر تعاني اقتصاديا بسبب مقاطعة دول المكافحة للإرهاب، وأيضا بسبب كورونا وهناك أزمة سيولة، ولا يعرف النظام القطري ماذا يفعل في هذه الأزمة، ولذلك أوقف كل التمويلات التي كان يدفعها لجماعة الإخوان الإرهابية والمؤسسات التابعة لهم.

وبدأ إخوان مصر، باللجوء إلى حيلة للحصول على أموال المصريين في الخارج من خلال إصدار الفتاوي التي تحرم إرسال الزكاة إلى بلدهم مصر، من أجل حصولهم عليها، وتوزيعها على أعضاء الجماعة الإرهابية الهاربين ودعم مؤسساتهم الإرهابية في الخارج.

أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية قبل أزمة كورونا دخلوا في صراعات مع بعضهم، لأن هناك مجموعة من الإخوان استفادوا وأصبح لديهم بيوت فاخرة وأنشطة تجارية وعاشوا حياة الثراء بالخارج ، بعد أن أخذوا الأموال التي كانت ترسلها لهم قطر ووزعوها على القيادات.

بينما شباب جماعة الإخوان لا يجدون ما يسد جوعهم، وبعضهم ينام في الشوارع لأنه لا يجد دولارا واحدا يسكن به في منزل أو غرفة صغيرة، بعد أن تعرض للخداع من قيادات الإخوان الذين جنوا مليارات الدولارات على حساب شباب الجماعة، والذين هددوا بدورهم قيادات الجماعة بكشف كل الحقائق حول أنشطة التنظيم الإرهابي، اذا لم يحصلوا على المال.

ولذلك تحاول الجماعة اليوم وخاصة القيادات سرقة أموال المصريين في الخارج والسطو عليها باسم الفتاوى الدينية، من أجل إنقاذ خزينة الإخوان من الإفلاس، وهناك حملة كبيرة على مواقع الإخوان وقنواتهم ظنا منهم أنهم قادرون على جمع الأموال مرة أخرى، كما كانوا يفعلون في الماضي القريب، لكن الواقع تغير والشعوب العربية لم تعد تثق في هذه الجماعة الإرهابية، واليوم يعيش الإخوان في ورطة بعد قطع التمويل عنهم.