بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 17 أيار 2020
آخر الأخبار
محافظة السليمانية تغلق مداخلها بشكل تام الساعدي: الحلبوسي يستغل منصبه لبناء إمبراطورية حزبية الفنان المصري عادل إمام يكشف موعد اعتزاله الفن غضب عارم في الشارع العراقي بعد زيارة الكاظمي إلى مقر ميليشيا الحشد الشعبي: الكاظمي أكثر فسادا وتواطئ مع إيران حكومة الكاظمي .. سبع باقيات .. مرشحوها لن يقضوا العيد وهم وزراء في خطوة استفزازية .. علم " المثليين " يرفع في العراق ! لجنة نيابية : حرية الرأي مرهونة بموافقة سياسية ! دعوة غريبة وغير منطقية ! رفض برلماني لتفرد رئيس الوزراء بالتعيينات المسعودي : البصريون والاكراد يؤخرون حسم ملف الوزارات المتبقية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 أيار 2020 02:08 م

مخطط جماعة الإخوان الإرهابية للسطو على أموال المصريين بالخارج بعد قطع التمويل القطري عنهم

قطر والإخوان

يعيش أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أسوأ أيامهم بعد قطع التمويل القطري  عنهم، وهناك أزمة كبيرة تعاني منها مؤسسات الإخوان في بالخارج ، بسبب وقف التمويل الذي تحصل عليه الجماعة الإرهابية من قطر  ، ولا يعرف ماذا يفعل الإخوان؟ وأين يذهبون؟ وإلى متى لن يصلهم التمويل؟.
أسئلة كثيرة تدور في عقول الإخوان الذين لايعرفون مصيرهم، و منهم من يفكر  بالعودة إلى بلدانهم من الأشخاص الذين لم يكن لهم نشاط معلن، ومنهم من يفكر بالعودة وتسليم نفسه إلى سلطات بلده بعد أن توقف الراتب الذي كان يحصل عليه من التنظيم في الخارج.

ويرى مراقبون أن قطر تعاني اقتصاديا بسبب مقاطعة دول المكافحة للإرهاب، وأيضا بسبب كورونا وهناك أزمة سيولة، ولا يعرف النظام القطري ماذا يفعل في هذه الأزمة، ولذلك أوقف كل التمويلات التي كان يدفعها لجماعة الإخوان الإرهابية والمؤسسات التابعة لهم.

وبدأ إخوان مصر،  باللجوء إلى حيلة للحصول على أموال المصريين في الخارج من خلال إصدار الفتاوي التي تحرم إرسال الزكاة إلى بلدهم مصر، من أجل حصولهم عليها، وتوزيعها على أعضاء الجماعة الإرهابية الهاربين ودعم مؤسساتهم الإرهابية في الخارج.
أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية قبل أزمة كورونا دخلوا في صراعات مع بعضهم، لأن هناك مجموعة من الإخوان استفادوا وأصبح لديهم بيوت فاخرة وأنشطة تجارية وعاشوا حياة الثراء  بالخارج ، بعد أن أخذوا الأموال التي كانت ترسلها لهم قطر ووزعوها  على القيادات.
بينما شباب جماعة الإخوان لا يجدون ما يسد جوعهم، وبعضهم ينام في الشوارع لأنه لا يجد دولارا واحدا يسكن به في منزل أو غرفة صغيرة، بعد أن تعرض للخداع من قيادات الإخوان الذين جنوا مليارات الدولارات على حساب شباب الجماعة، والذين هددوا بدورهم قيادات الجماعة بكشف كل الحقائق حول أنشطة التنظيم الإرهابي، اذا لم يحصلوا على المال.
ولذلك تحاول الجماعة اليوم وخاصة القيادات سرقة أموال المصريين في الخارج والسطو عليها باسم الفتاوى الدينية، من أجل إنقاذ خزينة الإخوان من الإفلاس، وهناك حملة كبيرة على مواقع الإخوان وقنواتهم ظنا منهم أنهم قادرون على جمع الأموال مرة أخرى، كما كانوا يفعلون في الماضي القريب، لكن الواقع تغير والشعوب العربية لم تعد تثق في هذه الجماعة الإرهابية، واليوم يعيش الإخوان في ورطة بعد قطع التمويل عنهم.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي في الحشد

غضب عارم في الشارع العراقي بعد زيارة الكاظمي إلى مقر ميليشيا الحشد الشعبي: الكاظمي أكثر فسادا وتواطئ مع إيران 17 أيار 2020 03:38 م

حكومة مصطفى الكاظمي

حكومة الكاظمي .. سبع باقيات .. مرشحوها لن يقضوا العيد وهم وزراء 17 أيار 2020 03:33 م

كورونا-العراق

لن يمر أحد دون فحص.. خطة وزارة الصحة الجديدة لمنازلة جائحة كورونا 17 أيار 2020 01:53 م

الكاظمي

كورونا وميليشيات إيران ومحاسبة شخصيات نافذة والنفط.. خيارات صعبة تواجه الكاظمي 17 أيار 2020 01:34 م

الدايني

بعد اغتيال أحد مرشحي التحالفات السنية بالانتخابات المقبلة .. هل بدأت حرب التصفيات مبكراً؟ 17 أيار 2020 01:20 م

أبو فدك

خبير عسكري أمريكي يحذر من "أبو فدك": سلطته على بغداد ستكون أكثر من الكاظمي 17 أيار 2020 01:16 م

حزب الله

مراقبون : المعابر غير الشرعية سلاح حزب الله الإرهابي لتكريس هيمنة إيران وانعاش "اقتصاد الرديف" 17 أيار 2020 12:55 م

قائد فيلق القدس الايراني

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في القصف الإسرائيلي على سوريا 17 أيار 2020 03:15 ص

التعليقات