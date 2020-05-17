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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 02:05 م

مشروبات تساعد على تنظيف المعدة في رمضان

نعناع

يرتبط شهر رمضان بعادات غذائية غير صحية، تتسبب في تلوث المعدة والأمعاء، ما يؤدي إلى الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والحموضة والانتفاخ.

ونشرت مجلة "الكونسلتو" الصحية، قائمة بأبرز المشروبات التي تساعد على تنظيف المعدة، وفقًا لموقع "India Times":

1- المياه

تلعب المياه دورًا مهمًا في ترطيب الجسم وتنظيف المعدة وتخليصها من السموم والشوائب العالقة بها، كما تحسِّن من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الجهاز الهضمي، وبالتالي تقل فرص الإصابة بعسر الهضم والإمساك والحموضة وتقلصات البطن عند تناولها بكميات وفيرة في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

وللحصول على هذه الفوائد، يجب أن تكون المياه فاترة وليست مثلجة، لأن تناول الماء البارد قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأضرار.

2- العسل بالليمون

يراعى مزج ملعقة صغيرة من العسل مع القدر نفسه من عصير الليمون وإضافة القليل من الزنجبيل، وتناول هذا الخليط الصحي 3 مرات يوميًا، لتنظيف المعدة وتطهيرها من السموم والشوائب.

3- النعناع

تناول مشروب النعناع أو إضافة أوراقه إلى الأطعمة والمشروبات الأخرى، من شأنه أن يخلصك من اضطرابات الجهاز الهضمي، بفضل محتواه المرتفع من مركب المنثول، المعروف بقدرته أيضًا على تنظيف وتطهير المعدة.

4- عصير الليمون

يُفضّل تناول كوب من عصير الليمون بعد وجبة الإفطار بصورة يومية، لاحتوائه على إنزيمات تعمل على تكسير السموم الموجودة بالمعدة وتحسِّن من عملية الهضم.

5- الصبار

يحتوي الصبار على سائل هلامي إذا تم تناوله مع القليل من الماء، سوف تحظى بمعدة نظيفة، خالية من السموم والشوائب، وإذا واظبت على تناول هذا المشروب سوف تقل لديك فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.

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