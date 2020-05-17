لن يمر أحد دون فحص.. خطة وزارة الصحة الجديدة لمنازلة جائحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن مضاعفة عمليات الفحص من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تسلم دفعة من مستلزمات تشخيص الإصابة بكورونا لتصل إلى 10 آلاف فحص يوماً.

من جانبه، قال وزير الصحة حسن التميمي، في تصريح صحفي إن وزارة الصحة كثفت جهودها لمضاعفة أعداد الفحوص الميدانية لفيروس "كورونا" في المناطق التي شهدت إصابات كثيرة، وأعلنت أنها تقوم حالياً بين 5 الى 6 آلاف فحص يومياً وأنها ستصل خلال الأيام المقبلة إلى 10 آلاف فحص بعد تسلمها اول دفعة من مستلزمات تشخيص الاصابة بكوفيد 19 التي تتضمن 50 ألف من مادة "كتات PCR" الخاصة بتشخيص المصابين، و40 ألف وسط ناقل تستخدم لزرع الفيروس.

وأضاف، أن "التزايد الملحوظ في نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد يحتاج إلى جهد كبير للسيطرة على معدلات الاصابة واحتواء الوباء بشكل يضمن تقليل الإصابات إلى نسب متدنية".

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بمضاعفة أعداد الفحوص الميدانية في المناطق التي شهدت إصابات كثيرة، لاسيما في مناطق مدينة الصدر والزعفرانية والشعلة والبلديات والحرية، فضلا عن مناطق بمحافظة البصرة".



وبين أن "عدد الفحوصات التي تجري حاليا يتراوح بين 5 الى 6 آلاف فحص يوميا، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيرتفع عدد الفحوصات الى عشرة آلاف في اليوم بالتزامن مع ما يصل للوزارة من اجهزة فحص psr".

وأشار إلى أن "السيطرات المشتركة في الطرق ستعزز بملاكات طبية تجري عمليات الفحص الميداني للمواطنين بشكل مباشر وعدم السماح لأي شخص العبور من دون خضوعه لإجراءات الفحص".

وقد سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة (٦٧) إصابة جديدة ،بفايروس كورونا المستجد في العراق خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية .

وقالت الوزارة في بيان، إن الاصابات توزعت في بغداد- الرصافة: ٢٥ إصابة ، بغداد- الكرخ: ٢٥ اصابة ، مدينة الطب: ٨ إصابات ، البصرة وميسان وكركوك ونينوى اصابة واحدة في كل منها ، ذي قار: ٥ إصابات .

وأضافت أن عدد حالات الشفاء بلغت: ٣٧حالة ، موزعة في بغداد- الكرخ: ١٣ حالة ، مدينة الطب: ٣ حالات ، البصرة: ١٣ حالة شفاء ، بابل : ٣حالات ، كركوك واربيل حالتا شفاء في كل منهما ، وحالة شفاء واحدة في واسط فيما بلغ عدد حالات الوفيات : ٤ حالات ، حالتان في بغداد- الرصافة ،وحالتان في مدينة الطب.

وأوضحت أن مجموع الإصابات بلغ ٣٢٦٠ إصابة و حالات الشفاء: ٢١٢٦ حالة ومجموع الوفيات: ١٢١ حالة.